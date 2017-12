Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (1-3.12)

Co Gdzie Kiedy. Na ekrany lubelskich kin wkracza tajemniczy i mroczny film Yorgosa Lanthimosa - Zabicie świętego jelenia. Zbliżają się też święta, z tej okazji coraz więcej kinowych produkcji kierowanych jest do najmłodszych, m.in. Pierwsza gwiazdka czy Coco. Ponadto lubelskie placówki oferują interesujące koncerty i spektakle. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 1 grudnia – 3 grudnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA: Wiele hałasu o nic – 19.00 NIEDZIELA: Wiele hałasu o nic – 17.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Calineczka – 09.30, 11.00 NIEDZIELA: Calineczka – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): SOBOTA: Fidelitas – Suita Lubelska – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA NIEDZIELA: Szukaj w snach – 16.00, 18.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Impro od kuchni – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopcy – dramat z życia sfer starszych – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): NIEDZIELA: Koncert Muzyki Filmowej – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.30, 12.10, 15.20, 17.00; Cicha noc – 19.20, 22.20; Coco 2D – 11.20, 14.00, 16.40, 18.00; Coco 3D – 10.10, 12.50; Co wiecie o swoich dziadkach? – 13.50, 18.10, 20.20, 22.30; Emotki. Film – 14.30; Kumple z dżungli 2D – 11.00, 13.10, 16.00; Kumple z dżungli 3D – 12.20; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 15.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 21.30; Listy do M. 3 – 10.00, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, 21.10; Morderstwo w Orient Expressie – 09.30, 17.10, 19.40, 22.10; Najlepszy – 18.40, 21.00; Na karuzeli życia – 12.00, 19.00, 21.10; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Totem – 20.40 SOBOTA NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.30, 12.10, 15.20, 17.00; Cicha noc – 19.20, 22.20; Coco 2D – 11.20, 14.00, 16.40, 18.00; Coco 3D – 10.10, 12.50; Co wiecie o swoich dziadkach? – 13.50, 18.10, 20.20, 22.30; Emotki. Film – 10.00; Kumple z dżungli 2D – 11.00, 13.10, 16.00; Kumple z dżungli 3D – 12.20; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 15.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 21.30; Listy do M. 3 – 10.00, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, 21.10; Morderstwo w Orient Expressie – 14.30, 17.10, 19.40, 22.10; Najlepszy – 18.40, 21.00; Na karuzeli życia – 12.00, 19.00, 21.10; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Thor: Ragnarok – 10.20; Totem – 20.40

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.10, 11.50, 14.50, 16.20, 17.50; Cicha noc – 18.00, 20.40; Coco 2D – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Coco 3D 4DX – 11.00, 13.40, 16.20; Co wiecie o swoich dziadkach? – 11.20, 15.50, 19.20, 21.30; Emotki. Film – 11.50; Kumple z dżungli – 16.30; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 14.45; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 13.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.40, 13.00, 15.20, 17.40, 18.40, 20.00, 21.00, 22.20; Morderstwo w Orient Expressie – 16.00, 18.30, 21.00; Najlepszy – 20.10, 22.30; Na karuzeli życia – 17.15, 19.30, 21.45; Pierwsza gwiazdka – 13.00, 15.00, 17.00; Zabicie świętego jelenia – 14.00, 19.00, 21.30 SOBOTA NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.10, 11.50, 14.20, 16.00, 17.40; Cicha noc – 18.00, 20.40; Coco 2D – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Coco 3D 4DX – 11.00, 13.40, 16.20; Co wiecie o swoich dziadkach? – 11.20, 15.50, 19.20, 21.30; Emotki. Film – 10.00, 11.50; Kumple z dżungli 2D – 10.00 16.30; Kumple z dżungli 3D – 12.10; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 14.45; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 13.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.40, 13.00, 15.20, 17.40, 18.40, 20.00, 21.00, 22.20; Morderstwo w Orient Expressie – 16.00, 18.30, 21.00; Najlepszy – 13.30, 20.10, 22.30; Na karuzeli życia – 17.15, 19.30, 21.45; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Thor: Ragnarok – 12.00; Zabicie świętego jelenia – 14.00, 19.00, 21.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.20, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10; Cicha noc – 12.40, 19.30, 21.45; Coco – 09.00, 11.10, 13.00, 14.00, 15.45, 16.45, 18.30; Kumple z dżungli – 10.45, 12.00, 13.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 21.15, 22.00; Liga sprawiedliwości 3D dubbing – 10.00; Listy do M. 3 – 10.50, 13.15, 14.40, 15.40, 17.05, 18.05, 19.30, 20.30, 21.55; Morderstwo w Orient Expressie – 15.15, 17.45, 20.15; Najlepszy – 19.25, 21.40; Na karuzeli życia – 15.00, 17.20, 19.40; Pierwsza gwiazdka – 11.15, 13.15, 15.15, 17.20; Zabicie świętego jelenia – 18.50, 21.25 SOBOTA NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.20, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10; Cicha noc – 12.40, 19.30, 21.45; Coco – 10.15, 11.30, 13.00, 15.45, 16.45, 18.30; Emotki. Film – 10.00; Kumple z dżungli – 10.45, 13.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 21.15, 22.00; Listy do M. 3 – 12.15, 13.20, 14.40, 15.45, 17.05, 18.10, 19.30, 20.35, 21.55; Morderstwo w Orient Expressie – 15.15, 17.45, 20.15; Najlepszy – 14.20, 19.25, 21.50; Na karuzeli życia – 15.00, 17.20, 19.40; Pierwsza gwiazdka – 11.05, 13.10, 15.15, 17.20; Poranki: Strażak Sam – 10.30, 12.00; Sprawa Chrystusa – 10.10; Zabicie świętego jelenia – 18.50, 21.25

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dwie korony – 11.00; Najlepszy – 13.30, 17.45; Sprawa Chrystusa – 15.30; Twój Vincent – 08.30; Zabicie świętego jelenia – 20.00 SOBOTA: Mikołaj w każdym z nas – 14.00; Młynarski. Piosenka finałowa – 10.00; Najlepszy – 15.30, 17.45; Sprawa Chrystusa – 11.45; Zabicie świętego jelenia – 20.00 NIEDZIELA: Mikołaj w każdym z nas – 12.00; Najlepszy – 13.30, 17.45; Sprawa Chrystusa – 15.30; Zabicie świętego jelenia – 20.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): NIEDZIELA: Czekista – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Pogorzelisko – 16.00; Mama – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Listy do M. 3 – 15.30; Frantz – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Dobrze zakręcone historie – 17.00; LFF: Mistrzowie obserwacji – 18.50; LFF: Piąta łódź – 19.00; LFF: Mistrzowie gatunku – 20.10 SOBOTA: LFF: Mistrzowie emocji – 17.00; LFF: Gala wręczenia nagród – 19.30 NIEDZIELA: Serce miłości – 18.00, 19.30

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA: Coco – 12.00, 14.30, 17.00; Listy do M. 3 – 21.30; Thor: Ragnarok – 19.15 NIEDZIELA: Coco – 09.30, 12.00, 14.30, 17.00; Listy do M. 3 – 21.30; Thor: Ragnarok – 19.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Cicha noc – 22.15; Coco – 15.30, 18.00; Listy do M. 3 – 20.15 SOBOTA: Cicha noc – 13.30; Coco – 11.00, 15.30, 18.00; Listy do M. 3 – 20.15 NIEDZIELA: Cicha noc – 21.15; Coco – 12.00, 14.30, 17.00; Listy do M. 3 – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 12.00; Cicha noc – 16.00, 20.30; Coco 2D – 13.00, 18.00; Coco 3D – 15.30; Listy do M. 3 – 13.45, 17.30, 20.00; Morderstwo w Hotelu Hilton – 19.00; Najlepszy – 19.45; Pierwsza gwiazdka – 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 12.00; Cicha noc – 16.00, 20.30; Coco 2D – 13.00, 18.00; Coco 3D – 15.30; Listy do M. 3 – 13.45, 17.30, 20.00; Morderstwo w Hotelu Hilton – 19.00; Najlepszy – 19.45; Pierwsza gwiazdka – 13.30, 15.30, 18.0

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Cicha noc – 13.00, 17.00; Kumple z dżungli – 15.00; Obdarowani – 19.15 SOBOTA NIEDZIELA: Cicha noc – 13.00, 19.15; Kumple z dżungli – 15.00, 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Cicha noc – 19.00; Coco 2D – 14.00; Coco 3D – 16.30; Mother! – 21.00 SOBOTA: Cicha noc – 19.00; Coco 2D – 16.30; Coco 3D – 11.30; Mother! – 21.00; Najlepszy – 14.00 NIEDZIELA: Cicha noc – 14.30; Coco 2D – 12.00; Coco 3D – 16.30; Mother! – 21.00; Najlepszy – 19.00