Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (14-16.07)

Co Gdzie Kiedy. Lubelskie teatry rozpoczęły w większości wakacyjną przerwę programową, nie znaczy to jednak, że w weekend miłośnicy teatru lub koncertów nie znajdą nic dla siebie.

Wakacyjne oblężenie mogą z kolei przeżywać lubelskie kina, jako że w piątek na ekrany wejdzie długo wyczekiwana nowa filmowa wersja "Spider-Mana". Ponadto w wybranych placówka będzie można przedpremierowo zobaczyć zbierającą znakomite recenzje "Wojnę o Planetę Małp". Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 14 lipca – 16 lipca

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Przestrzeń dźwiękowa – 21.00 SOBOTA: Lubelski Lipiec Improv 80 – 21.00 NIEDZIELA: Koncert: Jerz Igor – 17.00

DZIEDZINIEC ZAMKU LUBELSKIEGO (ul. Zamkowa): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Pogrom w przyszły wtorek – 21.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): NIEDZIELA: FSK: Cuatro Manos – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 – 11.50, 14.10; Alibi.com – 20.00; Baby Driver – 15.20, 17.40, 20.10, 22.30; Czym chata bogata – 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; Gru, Dru i Minionki 3D – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Gru, Dru i Minionki 2D – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.10; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.50; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 11.20, 13.20; Rock Dog 3D – 10.40, 14.30; Rock Dog 2D – 12.30, 16.20, 18.10; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 21.15; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 13.00, 20.00; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 10.15, 15.45, 18.30; To przychodzi po zmroku – 19.00, 22.00; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 13.40; Transformers: Ostatni Rycerz 2D napisy – 21.10; Volta – 10.20, 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00; Wojna o Planetę Małp – 19.30; W starym, dobrym stylu – 22.20

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 – 11.40, 14.00, 16.20; Alibi.com – 18.40; Baby Driver – 14.40, 17.10, 19.40, 21.00, 22.10; Czym chata bogata – 10.30, 15.30, 18.00, 20.00, 22.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Gru, Dru i Minionki 2D – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara – 20.50; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.40, 12.40; Rock Dog 3D – 10.10, 13.50; Rock Dog 2D – 12.00, 15.40, 17.30; Spider-Man: Homecoming 3D 4DX napisy – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 15.20, 12.40; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 10.00, 12.40, 18.00; To przychodzi po zmroku – 19.20; Transformers: Ostatni Rycerz – 12.30, 17.30; Volta – 11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40; Wojna o Planetę Małp – 20.30; W starym, dobrym stylu – 21.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Auta 3 – 11.00, 16.20; Baby Driver – 13.50, 20.35; Czym chata bogata – 14.20, 18.45, 20.55; Gru, Dru i Minionki – 11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 18.30, 19.20; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 10.45; Rock Dog 3D – 13.25; Rock Dog 2D – 10.20, 15.35, 17.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 21.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 11.30, 15,20, 18.10, 19.00, 20.00; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 10.45, 12.30, 14.20, 17.10; To przychodzi po zmroku – 21.50; Transformers: Ostatni Rycerz dubbing – 11.10; Volta – 13.30, 15.55, 16.30, 18.20, 19.45, 20.45, 21.25, 22.10 SOBOTA: Auta 3 – 11.00, 16.20; Baby Driver – 13.50, 20.35; Czym chata bogata – 14.20, 18.45, 20.55; Gru, Dru i Minionki – 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 18.30, 19.20; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 10.45; Rock Dog 3D – 13.25; Rock Dog 2D – 10.20, 15.35, 17.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 11.15; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 21.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 11.30, 15,20, 18.10, 19.00, 20.00; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 10.45, 12.30, 14.20, 17.10; To przychodzi po zmroku – 21.50; Transformers: Ostatni Rycerz dubbing – 15.50; Volta – 13.30, 15.55, 16.30, 18.20, 19.45, 20.45, 21.25, 22.10 NIEDZIELA: Auta 3 – 11.00, 16.20; Baby Driver – 13.50, 19.20; Czym chata bogata – 13.40, 18.45, 20.55; Gru, Dru i Minionki – 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 18.30, 19.20; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 20.35; Rock Dog 3D – 13.25; Rock Dog 2D – 10.20, 15.35, 17.40; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 21.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 11.30, 15,20, 18.10, 19.00, 20.00; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 10.45, 12.30, 14.20, 17.10; To przychodzi po zmroku – 21.50; Transformers: Ostatni Rycerz dubbing – 10.30, 15.50; Volta – 11.05, 13.30, 15.55, 16.30, 18.20, 19.45, 20.45, 21.50

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Auta 3 2D – 10.30; Auta 3 3D – 14.30; Czym chata bogata – 12.45, 18.30; Volta – 16.30, 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 2D – 14.30; Czym chata bogata – 18.30; Volta – 16.30, 20.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): NIEDZIELA: Wszystkie nieprzespane noce – 21.00

KINO PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: Miłość – 21.15 SOBOTA: O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu – 21.15 NIEDZIELA: Co ty wiesz o swoim dziadku – 21.15

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Gru, Dru i Minionki – 11.30, 15.15; Rock Dog – 13.30, 17.15; Volta – 19.00, 21.00

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Gru, Dru i Minionki – 11.45, 15.15; Rock Dog – 13.30, 17.00; Volta – 18.45, 20.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Czym chata bogata – 19.00, 21.00; Gru, Dru i Minionki 2D – 12.00, 16.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 14.00; Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia – 19.30; Rock Dog – 12.45, 14.45; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 17.45; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 20.30; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 12.15, 15.00; Volta – 16.45, 18.00, 20.15

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Volta – 13.00, 19.15; Gru, Dru i Minionki 2D – 15.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Gru, Dru i Minionki 2D – 14.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 16.00; Miś Bamse i miasto złodziei – 12.00; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 18.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 15.30; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 21.00; Transformers: Ostatni Rycerz – 18.00; Volta – 21.00 SOBOTA: Gru, Dru i Minionki 2D – 14.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 12.00; Lady M. – 16.00; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 21.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 15.30; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 18.00; Transformers: Ostatni Rycerz – 20.30; Volta – 18.00 NIEDZIELA: Gru, Dru i Minionki 2D – 12.00; Gru, Dru i Minionki 3D – 14.00; Lady M. – 16.00; Spider-Man: Homecoming 3D napisy – 18.00; Spider-Man: Homecoming 2D napisy – 15.30; Spider-Man: Homecoming 2D dubbing – 21.00; Transformers: Ostatni Rycerz – 18.00; Volta – 21.00