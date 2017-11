Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (17-19.11)

Co Gdzie Kiedy. Na ekrany lubelskich kin wkracza odsłona filmowego uniwersum DC zrzeszającego bohaterów pokroju Batmana i Supermana - Liga Sprawiedliwości. To jednak nie jedyna ciekawa premiera filmowa nadchodzącego weekendu. Ponadto lubelskie placówki oferują interesujące koncerty i spektakle. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 17 listopada – 19 listopada

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Klątwy – 19.00 NIEDZIELA: Klątwy – 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): SOBOTA: Fidelitas – Suita Lubelska – 18.00 NIEDZIELA: Fidelitas – Suita Lubelska – 17.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Film: Twój Vincent – 17.00, 19.00 SOBOTA: THE MET: Anioł Zagłady – 18.55 NIEDZIELA: Skarb – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: MSTT: Ohne Nix – 19.00; Koncert: Odyn v Kanoe – 20.30 SOBOTA: MSTT: Hope Hunt and Ascension into Lazarus – 16.30; Koncert: Tik Tu – 20.30 NIEDZIELA: MSTT: Młoda Polska – 17.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 SOBOTA: Narodowy Koncert Listopadowy – 18.00 NIEDZIELA: Koncert: Lubelska Federacja Bardów – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Botoks – 18.20, 21.10; Emotki. Film – 12.30, 14.30; Geostorm – 11.30; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 11.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 12.30, 18.40, 21.10; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 15.00; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 20.00, 22.30; Listy do M. 3 – 11.30, 12.20, 13.10, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 20.50, 21.40; Między nami wampirami – 11.10; Mother! – 14.00; My Little Pony. Film – 10.20; Najlepszy – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Piła: Dziedzictwo – 22.30; Potworna rodzinka – 10.10; Slumber – 20.40; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 10.30, 15.50; Thor: Ragnarok 2D napisy – 18.30; Thor: Ragnarok 3D dubbing – 12.40;Twój Vincent dubbing – 16.30; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 16.40, 21.15 SOBOTA NIEDZIELA: Botoks – 20.40; Cicha noc – 19.20; Coco – 11.20, 14.00, 16.40; Emotki. Film – 13.20; Geostorm – 11.30; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 10.00, 17.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 12.30, 18.40, 21.10; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 15.00; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 20.00, 22.30; Listy do M. 3 – 11.30, 12.20, 13.10, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 20.50, 21.40; Między nami wampirami – 11.10; Najlepszy – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Potworna rodzinka – 10.10; Slumber – 22.30; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 10.40, 15.20; Thor: Ragnarok 2D napisy – 18.00; Twój Vincent dubbing – 16.30; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 14.10, 21.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Botoks – 20.20; Emotki. Film – 11.50, 13.50, 16.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 10.00, 15.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 17.30, 20.00, 22.30; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.40, 11.30, 12.20, 13.00, 13.50, 14.40, 15.20, 16.10, 17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20; Między nami wampirami – 10.30, 13.40; Mother! –22.20; My Little Pony. Film – 11.30; Najlepszy – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Potworna rodzinka – 10.10, 12.10, 15.30; Suburbicon – 17.30, 22.20; Śmierć nadejdzie dziś – 19.50; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 17.00; Thor: Ragnarok 2D napisy – 14.20, 19.40; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Botoks – 20.20; Cicha noc – 20.20; Coco – 10.30, 15.00, 17.40; Emotki. Film – 11.50, 15.00, 17.40; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 10.00, 15.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 17.30, 20.00, 22.30; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.40, 11.30, 12.20, 13.00, 13.50, 14.40, 15.20, 16.10, 17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20; Między nami wampirami – 10.30, 13.10; Mother! –22.30; Najlepszy – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Potworna rodzinka – 10.20, 12.30; Suburbicon – 17.30, 22.20; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 14.40; Thor: Ragnarok 2D napisy –19.40; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 18.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Botoks – 15.35, 23.40; Emotki. Film – 10.50; ENEMEF: Maraton Superbohaterów – 22.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 15.35; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 14.00, 18.15, 19.10, 20.55, 23.35; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 11.25; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 16.35; Listy do M. 3 – 10.15, 10.40, 11.05, 12.40, 13.05, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.45, 22.30, 23.00; Między nami wampirami – 11.15; Najlepszy – 10.35, 11.35, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.50, 18.50, 20.15, 21.15, 22.00; Sprawa Chrystusa – 13.00; Thor: Ragnarok – 20.55, 23.45; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 13.15 SOBOTA: Botoks – 15.40; Coco – 10.20, 12.45, 15.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 14.00, 18.15, 19.10, 20.55; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 11.25; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 16.35, 21.45; Listy do M. 3 – 10.15, 10.40, 11.05, 12.40, 13.05, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.30; Met Opera: Anioł Zagłady – 18.55; Między nami wampirami – 10.40; Najlepszy – 10.35, 11.35, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.50, 18.50, 20.15, 21.15; Poranki: Strażak Sam – 12.00; Poranki: Tomek i przyjaciele – 10.30; Thor: Ragnarok – 21.45; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 13.20 NIEDZIELA: Coco – 10.20, 12.50, 15.50; Emotki. Film – 10.40; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 15.35; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 14.00, 18.10, 19.10, 20.45; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 11.25; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 16.35, 21.45; Listy do M. 3 – 10.15, 10.40, 11.05, 12.40, 13.05, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.30; Najlepszy – 10.35, 11.35, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.50, 18.50, 20.15, 21.15; Poranki: Strażak Sam – 12.00; Poranki: Tomek i przyjaciele – 10.30; Sprawa Chrystusa – 13.20; Thor: Ragnarok – 21.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dwie korony – 11.00; Listy do M. 3 – 18.00, 20.00; My Little Pony. Film – 08.45; Sprawa Chrystusa – 13.45, 16.00 SOBOTA: Listy do M. 3 – 10.00, 18.00, 20.00; Sprawa Chrystusa – 12.15, 16.00; Życie brata Rogera – 14.15 NIEDZIELA: Cisza – 14.30; Dwie korony – 15.45; Listy do M. 3 – 18.00, 20.00; Sprawa Chrystusa – 12.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): NIEDZIELA: Maelström – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Biegacze – 16.00; Konfesjonał – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Młynarski. Piosenka finałowa – 17.15; Ptaki śpiewaja w Kigali – 18.45 SOBOTA: Młynarski. Piosenka finałowa – 15.30; Ptaki śpiewaja w Kigali – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Kedi – sekretne życie kotów – 19.00 SOBOTA: : Kedi – sekretne życie kotów – 16; Kobieta, która odeszła - 18.00 NIEDZIELA: The Trip – 18.00; Fantastyczna kobieta – 20.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Listy do M. 3 – 16.00, 18.15, 20.30; Sprawa Chrystusa – 13.45 SOBOTA NIEDZIELA: Emotki. Film – 11.45; Listy do M. 3 – 16.00, 18.15, 20.30; Sprawa Chrystusa – 13.45

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Listy do M. 3 – 16.00, 18.15, 20.30; Sprawa Chrystusa – 14.00 SOBOTA NIEDZIELA: Emotki. Film – 10.15; Listy do M. 3 – 16.00, 18.15, 20.30; Najlepszy – 14.00; Sprawa Chrystusa – 12.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Kobieta z lodu – 19.00; Kumple z dżungli 2D – 14.00; Kumple z dżungli 3D – 12.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 12.45, 17.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 20.00; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 16.00; Listy do M. 3 – 09.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Najlepszy – 15.15, 18.30, 21.00 SOBOTA: Kobieta z lodu – 19.00; Kumple z dżungli 2D – 14.00; Kumple z dżungli 3D – 12.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 13.30, 16.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 18.30; Listy do M. 3 – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Najlepszy – 16.15, 21.00; Norma – 18.55 NIEDZIELA: Kobieta z lodu – 19.00; Kumple z dżungli 2D – 14.00; Kumple z dżungli 3D – 12.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 12.45, 17.30; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 20.00; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 16.00; Listy do M. 3 – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Najlepszy – 15.15, 18.30, 21.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Listy do M. 3 – 12.00, 14.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Listy do M. 3 – 16.00, 18.30, 20.45