Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (23-25.02)

Co Gdzie Kiedy. Patryk Vega, twórca jednych z najbardziej dochodowych a przy tym krytykowanych polskich filmów, powraca z najnowszą produkcją. Od piątku w lubelskich kinach będziemy oglądać Kobiety mafii! Ponadto lubelskie placówki oferują interesujące koncerty i spektakle. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 23 lutego – 25 lutego

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Seks nocy letniej – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Wesele – 18.00 NIEDZIELA: Wesele – 19.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Zarzuela Ole! – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Wot takaja żizń – 19.00 SOBOTA: The Met Live in HD: Cyganeria – 18.30 NIEDZIELA: Skarb – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: SG&RB – 20.00 SOBOTA: Koncert: Lublin Street Band – 20.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert: Zygmunt Rychert / Michał Szymanowski – 19.00 SOBOTA: Koncert: Voo Voo – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.45, 12.30; Czarna Pantera 2D dubbing – 15.45; Czarna Pantera 2D napisy – 13.00, 18.30; Czarna Pantera 3D dubbing – 10.15; Czarna Pantera 3D napisy – 21.15; Czwarta władza – 14.20, 19.30, 22.00; Fernando – 10.20; Gnomy rozrabiają – 10.10, 12.40; Jaskiniowiec – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.10; Kobiety mafii – 10.30, 13.20, 14.50, 16.10, 17.40, 19.00, 20.30, 21.50; Kształt wody – 15.30, 21.30; Mąż czy nie mąż? – 12.10; Nić widmo – 14.40, 19.00, 21.40; Nowe oblicze Greya – 13.40, 16.00, 18.20, 20.40; Plan B – 10.30, 18.00; Podatek do miłości – 16.50, 19.10; Winchester: Dom duchów – 17.20, 22.20; W ułamku sekundy – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.45, 12.30; Czarna Pantera 2D dubbing – 15.45; Czarna Pantera 2D napisy – 13.00, 18.30; Czarna Pantera 3D dubbing – 10.15; Czarna Pantera 3D napisy – 21.15; Czwarta władza – 14.20, 19.30, 22.00; Fernando – 10.20; Gnomy rozrabiają – 10.10, 12.40; Jaskiniowiec – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 12.30; Kobiety mafii – 10.30, 13.20, 14.50, 16.10, 17.40, 19.00, 20.30, 21.50; Kształt wody – 15.30, 21.30; Mąż czy nie mąż? – 12.10; Nić widmo – 14.40, 19.00, 21.40; Nowe oblicze Greya – 13.40, 16.00, 18.20, 20.40; Plan B – 10.30, 18.00; Podatek do miłości – 16.50, 19.10; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 11.40; Winchester: Dom duchów – 17.20, 22.20; W ułamku sekundy – 20.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 11.10; Czarna Pantera 2D dubbing – 12.15, 17.45; Czarna Pantera 2D napisy – 15.00, 20.30; Czarna Pantera 3D 4DX dubbing – 10.45, 13.30, 16.15; Czarna Pantera 3D 4DX napisy – 19.00, 21.45; Czwarta władza – 20.00, 22.30; Fernando – 10.20, 13.30; Gnomy rozrabiają – 11.00, 13.00; Jaskiniowiec – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 14.20; Kobiety mafii – 10.00, 12.50, 14.20, 15.40, 17.10, 18.30, 20.00, 21.20; Kształt wody – 17.00, 21.40; Narzeczony na niby – 19.20; Nić widmo – 11.40, 16.40, 19.30, 22.10; Nowe oblicze Greya – 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; Podatek od miłości – 15.50, 18.00, 20.10; Pomiędzy słowami – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.20, 12.30, 15.00; Winchester: Dom duchów – 22.20

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 12.05, 13.20, 17.00; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00, 17.25; Czarna Pantera 2D napisy – 14.35, 20.20, 21.20; Czwarta władza – 14.15, 18.45; Fernando – 10.20; Gnomy rozrabiają – 10.30; Jaskiniowiec – 10.00, 12.50, 15.50, 18.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.00; Kobiety mafii – 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.25; Kształt wody – 16.05; Narzeczony na niby – 20.10; Nowe oblicze Greya – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00, 22.25; Podatek od miłości – 13.45, 16.50, 19.10, 21.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 11.20, 15.00; Winchester: Dom duchów – 22.35 SOBOTA: Cudowny chłopak dubbing – 10.15, 12.45, 16.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.15, 17.25; Czarna Pantera 2D napisy – 14.35, 20.20; Czwarta władza – 14.05, 18.45; Fernando – 10.00, 13.25; Gnomy rozrabiają – 11.00; Jaskiniowiec – 10.20, 12.25, 15.50, 17.25; Kobiety mafii – 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.25; Kształt wody – 16.05; Met Opera: Cyganeria – 18.30; Narzeczony na niby – 21.20; Nowe oblicze Greya – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00, 22.25; Podatek od miłości – 13.45, 19.10, 21.30; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 11.20, 15.20; Winchester: Dom duchów – 22.00 NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.15, 12.30, 17.00; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.15, 17.25; Czarna Pantera 2D napisy – 14.35, 20.20; Czwarta władza – 14.15, 18.45; Fernando – 10.00, 13.25; Gnomy rozrabiają – 11.00; Jaskiniowiec – 10.20, 12.25, 15.50, 18.00; Kobiety mafii – 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30; Kształt wody – 16.05; Narzeczony na niby – 20.10; Nowe oblicze Greya – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00; Podatek od miłości – 13.45, 16.50; 19.10, 21.30; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 11.20, 15.00; Winchester: Dom duchów – 21.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Coco – 08.30; Cudowny chłopak – 11.00; Kobiety mafii – 15.15, 17.45; Kształt wody – 20.15; Twój Vincent – 13.15 SOBOTA: Cudowny chłopak – 14.30; Ignacy Loyola – 12.15; Kobiety mafii – 16.30, 21.15; Kształt wody – 10.00, 19.00 NIEDZIELA: Cudowny chłopak – 13.00; Kobiety mafii – 15.15, 17.45; Kształt wody – 20.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: W ułamku sekundy – 19.30 SOBOTA: Maria Callas – 19.30 NIEDZIELA: Jeszcze nie koniec - 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Fantastyczna kobieta – 16.00; Byli sobie – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Sława – 15.30; Niemiłość – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Happy End – 19.00 SOBOTA: Party – 18.00; Szron – 20.00 NIEDZIELA: Viktoria – 18.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Kobiety mafii – 18.15, 21.00; Nowe oblicze Greya – 16.15 Tedi i mapa skarbów – 14.30 SOBOTA NIEDZIELA: Kobiety mafii – 18.15, 21.00; Nowe oblicze Greya – 16.15 Tedi i mapa skarbów – 12.45, 14.30

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Jaskiniowiec – 14.30, 16.15; Kobiety mafii – 18.00, 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Jaskiniowiec – 12.00, 13.45; Kobiety mafii – 15.30, 18.15, 21.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Cudowny chłopak – 10.15; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.45; Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 10.00, 19.30; Ignacy Loyola – 17.00; Jaskiniowiec – 09.30, 12.30, 13.30, 17.45; Kobiety mafii – 12.00, 14.30, 17.30, 19.45, 20.30; Niemiłość – 16.00; Nowe oblicze Greya – 15.30, 20.45; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 15.00; The Place – 19.00 SOBOTA: Cyganeria – 18.30; Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 19.30; Ignacy Loyola – 12.30, 17.00; Jaskiniowiec – 12.30, 15.00, 16.30; Kobiety mafii – 12.00, 14.30, 17.30, 20.30; Niemiłość – 16.00; Nowe oblicze Greya – 14.15, 20.45; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.15; The Place – 19.00 NIEDZIELA: Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 19.30; Ignacy Loyola – 12.30, 17.00; Jaskiniowiec – 12.30, 13.30, 17.45; Kobiety mafii – 12.00, 14.30, 17.30, 19.45, 20.30; Niemiłość – 16.00; Nowe oblicze Greya – 15.30, 20.45; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 15.00; The Place – 19.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Kobiety mafii – 15.30, 20.45; Nowe oblicze Greya – 18.15; Pszczółka maja – 14.00 SOBOTA: Kobiety mafii – 15.00, 18.00, 20.45; Nowe oblicze Greya – 18.30; Pomiędzy słowami – 16.00; Pszczółka maja – 11.00, 13.00; Światowe Koncerty: Iron Maiden – 21.00 NIEDZIELA: Kobiety mafii – 15.00, 18.00, 20.45; Nowe oblicze Greya – 20.30; Pomiędzy słowami – 16.00; Pszczółka maja – 11.00, 13.00; Tamte dni, tamte noce – 18.00