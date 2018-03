Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [23-25.03]

Co Gdzie Kiedy. Gigantyczne monstra ponownie zmierzą się z potężnymi robotami w kontynuacji przeboju Pacific Rim, która właśnie wkracza na ekrany lubelskich kin? Jakie filmy i spektakle jeszcze zobaczymy w kinach i teatrach w regionie? Sprawdźcie repertuar.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 23 marca – 25 marca

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Sen Nocy Letniej – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Koziołek kręciołek – 09.30, 11.30 SOBOTA: Wesele – 18.00 NIEDZIELA: Bucik Kopciuszka – 12.00; Wesele – 18.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Phantom – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Ku Klux Klan. W krainie miłości – 19.00 NIEDZIELA: Mała muzyka – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA: Młody Teatr – 09.30

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert: Stabat Mater – 19.00 SOBOTA: Koncert: Stare Dobre Małżeństwo – 18.00 NIEDZIELA: Grupa MoCarta i Ireneusz Krosny – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.00; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00; Czarna Pantera 2D napisy – 16.30; Czerwona Jaskółka – 13.40, 19.20, 22.10; Daddy Cool – 12.10, 16.30, 18.40, 20.50; Fernando – 10.20, 12.40; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Jaskiniowiec – 10.10; Kobieta sukcesu – 11.40, 16.40, 20.10; Kobiety mafii – 15.00, 17.50, 20.40; Kształt wody – 14.10, 19.00; Nieznajomi: Ofiarowanie – 22.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.40, 15.20, 17.40; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 13.00, 20.00, 22.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 13.10, 14.30, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.10, 22.30; Wieczór gier – 14.20, 18.00, 21.30 SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00; Czarna Pantera 2D napisy – 16.30; Czerwona Jaskółka – 13.40, 19.20, 22.10; Daddy Cool – 12.10, 16.30, 18.40, 20.50; Fernando – 10.20, 12.40; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Jaskiniowiec – 10.10; Kobieta sukcesu – 11.40, 16.40, 20.10; Kobiety mafii – 15.00, 17.50, 20.40; Kształt wody – 14.10, 19.00; Nieznajomi: Ofiarowanie – 22.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.40, 15.20, 17.40; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 13.00, 20.00, 22.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 13.10, 14.30, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.10, 22.30; Wieczór gier – 14.20, 18.00, 21.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 12.20; Czarna Pantera 2D dubbing – 13.30; Czerwona jaskółka – 20.00; Daddy Cool – 13.00, 16.20, 18.30, 20.40; Fernando – 11.00, 13.20; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Gnomy rozrabiają – 11.30; Każdego dnia – 14.45; Kobieta sukcesu – 17.00, 19.15, 21.30; Kobiety mafii – 11.40, 14.30, 17.20, 20.10; Madame – 17.50; Nieznajomi: Ofiarowanie 22.00; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 21.00; Pacific Rim: Rebelia 3D 4DX napisy – 10.20, 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00; Pitbull. Ostatni Pies – 11.10, 13.50, 15.20, 16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 21.50; Wieczór gier – 10.50, 15.40, 19.50

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 13.30, 16.00; Czarna Pantera 2D napisy – 21.40; Czerwona jaskółka – 13.40, 21.25; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 18.00; Kobieta sukcesu – 16.35, 20.10; Kobiety mafii – 11.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45, 19.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00, 21.55; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00 SOBOTA: Cudowny chłopak dubbing – 11.10, 13.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.50; Czarna Pantera 2D napisy – 21.40; Czerwona jaskółka – 13.40, 21.25; Fernando – 10.20; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 15.55, 18.00; Kobieta sukcesu – 16.10, 20.10; Kobiety mafii – 11.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45, 19.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00, 21.55; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 15.00; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00 NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 11.10, 13.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.50; Czerwona jaskółka – 13.40, 20.10; Fernando – 12.30; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.20, 11.45, 13.50, 14.55, 15.55, 18.00; Kobieta sukcesu – 16.10, 21.25; Kobiety mafii – 11.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45, 19.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.50; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Cudowny chłopak – 11.30; Do zakochania jeden krok – 16.00; Happy End – 14.00; Paddington 2 – 09.30; Pitbull. Ostatni Pies – 20.00; Wieża. Jasny dzień – 18.00 SOBOTA: Cudowny chłopak – 12.00; Do zakochania jeden krok – 16.00; Happy End – 14.00; Pitbull. Ostatni Pies – 20.00; Wieża. Jasny dzień – 10.00, 18.00 NIEDZIELA: Do zakochania jeden krok – 16.00; Happy End – 14.00; Jaskiniowiec – 12.15; Pitbull. Ostatni Pies – 20.00; Wieża. Jasny dzień – 18.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Dwie korony – 16.00; Fantastyczna kobieta – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Święty Niezłomny – 15.30; The Place – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Artykuł 18 – 17.30; Wieża. Jasny dzień – 19.00; Jeszcze jutro – 21.00 SOBOTA: Puszcza Białowieska. Jeszcze jesteśmy – 17.00; Zostaw ją! – 18.00; Polonez – 20.15; Cichy front – 20.45 NIEDZIELA: Jeszcze jeden news – 16.00; Detektywi prawdy – 17.40; Ryzyko – 19.30

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 15.00, 16.45; Pitbull. Ostatni Pies – 18.30, 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 13.15, 15.00, 16.45; Pitbull. Ostatni Pies – 18.30, 21.

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 15.15, 17.00; Pitbull. Ostatni Pies – 18.40, 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 13.00, 15.00, 17.00; Pitbull. Ostatni Pies – 18.40, 21.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Plan B – 16.00; Pitbull. Ostatni Pies – 18.00, 20.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Daddy Cool – 19.30; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 13.30, 15.30, 17.30; Kobieta sukcesu – 15.00, 17.15; Kobiety mafii – 19.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 14.00, 16.15; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 18.30, 20.45; Pitbull. Ostatni Pies – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Wieża. Jasny dzień – 19.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Paddington 2 – 14.00, 16.00; Pitbull. Ostatni Pies – 18.00, 21.00 SOBOTA: Paddington 2 – 11.00, 13.00; Pitbull. Ostatni Pies – 15.00, 18.00, 21.00; Światowe koncerty: Queen – 21.00 NIEDZIELA: Paddington 2 – 11.00, 13.00; Pitbull. Ostatni Pies – 15.00, 18.00, 21.00