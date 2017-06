Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (23-25.06)

Na ekrany lubelskich kin wkracza piąta część przygód gigantycznych robotów - "Transformers: Ostatni Rycerz". To jednak nie jedyna ciekawa premiera filmowa nadchodzącego weekendu. Ponadto lubelskie placówki oferują interesujące koncerty i spektakle. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 23 czerwca – 25 czerwca 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Marat/Sade – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK SOBOTA: Kinoteatr Mumio „Welcome Home Boys” – 19.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: GwiazdoZbiórka – 17.00; (un)sociableM. – 19.00; Kobieta z Wydm: Bental – 21.00 SOBOTA: Homo – GO! – 19.00; Sotei – 21.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: FSK: Koncert Symfoniczny – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 3D – 10.10, 12.30, 14.50, 17.10; Auta 3 2D – 11.10, 13.30, 15.50, 18.10; Baywatch. Słoneczny patrol – 15.20; Gru, Dru i Minionki – 13.10, 17.50; Jak dogryźć mafii – 11.20, 15.50, 20.00, 22.10; Król Artur: Legenda miecza – 10.30, 14.20, 20.10; Mumia – 10.20, 21.20; Ostra noc – 13.30, 19.30, 21.40; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.20, 16.40; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 14.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 19.20, 22.00; Ponad wszystko – 18.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 14.30, 16.30; Tożsamość zdrajcy – 12.00, 17.00, 19.10, 21.20; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 10.00; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 20.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 16.00; Transformers: Ostatni Rycerz 2D napisy – 13.00, 19.00, 22.00; Wonder Woman – 18.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Auta 3 3D 4DX – 11.20, 13.40; Auta 3 2D – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20; Baywatch. Słoneczny Patrol – 21.40; Gru, Dru i Minionki – 12.10, 16.40; Król Artur: Legenda miecza 3D – 12.50; Król Artur: Legenda miecza 2D – 10.10, 15.30, 18.10, 20.50; Miłość aż po ślub – 13.30, 15.40, 18.45, 21.00; Mumia 3D – 14.10; Mumia 2D – 19.10; Ostra noc – 13.40, 18.00, 20.10; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara napisy – 16.50, 19.30, 22.10; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara dubbing – 14.10; Ponad wszystko – 11.30, 21.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 11.10, 13.10, 15.10, 17.10; Tożsamość zdrajcy – 12.00, 15.50, 17.50, 20.00, 22.10; Transformers: Ostatni Rycerz 3D 4DX dubbing – 16.00; Transformers: Ostatni Rycerz 3D 4DX napisy – 19.00, 22.00; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.30, 17.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D napisy – 14.30, 20.30; Wonder Woman 2D napisy – 22.20; Wonder Woman 2D dubbing – 10.40

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Auta 3 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30; Gru, Dru i Minionki – 14.20, 16.40; Król Artur: Legenda miecza – 16.30, 20.00; Miłość aż po ślub – 14.10, 19.15, 21.25; Mumia – 17.30, 22.45; Ostra noc – 12.20, 20.55; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 14.15, 19.45, 22.40; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 11.30, 17.00; Ponad wszystko – 10.05; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00, 12.05, 14.35; Tożsamość zdrajcy – 18.45, 21.00; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 15.10, 18.20; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 21.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.00, 12.00, 14.10, 17.20, 19.30; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 16.20, 20.30, 22.40; Wonder Woman – 11.20 SOBOTA: Auta 3 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30; Gru, Dru i Minionki – 14.20, 16.40; Król Artur: Legenda miecza – 16.30, 20.00, 22.40; Miłość aż po ślub – 14.10, 19.15, 21.25; Mumia – 17.30, 22.45; Ostra noc – 12.20, 20.55; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 14.15, 19.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 11.30, 17.00; Ponad wszystko – 10.05; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00, 12.05, 14.35; Tożsamość zdrajcy – 18.45, 21.00; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 15.10, 18.20; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 21.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.00, 12.00, 14.10, 17.20, 19.30; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 16.20, 20.30, 22.40; Wonder Woman – 11.20 NIEDZIELA: Auta 3 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30; Gru, Dru i Minionki – 14.20, 16.40; Król Artur: Legenda miecza – 16.30, 20.00; Miłość aż po ślub – 14.10, 19.15, 21.25; Mumia – 17.30; Ostra noc – 12.20, 20.55; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 14.15, 19.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 11.30, 17.00; Ponad wszystko – 10.05; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00, 12.05, 14.35; Tożsamość zdrajcy – 18.45, 21.00; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 15.10, 18.20; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 21.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.00, 12.00, 14.10, 17.20, 19.30; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 16.20, 20.30; Wonder Woman – 11.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.30, 15.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.45; Czerwony żółw – 18.30; Old Fashioned – 20.00 SOBOTA: Old Fashioned – 10.00, 20.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 13.15, 15.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.45; Czerwony żółw – 18.30 NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 13.15, 15.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.45; Czerwony żółw – 18.30; Old Fashioned – 20.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Czerwony żółw – 18.00, 20.00 NIEDZIELA: Cowspiracy. Sekrety zrównoważonego rozwoju – 18.00; Czerwony żółw – 18.00; Mustang – 21.00

KINO PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: Eden – 21.15 SOBOTA: El Clan – 21.15 NIEDZIELA: Tajne przez poufne – 21.15

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Auta 3 2D – 13.00, 15.00, 17.00; Król Artur: Legenda miecza – 19.00; Wonder Woman – 21.15 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 2D – 11.00, 15.00, 17.00; Auta 3 3D – 13.00; Król Artur: Legenda miecza – 19.00; Wonder Woman – 21.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Auta 3 – 13.00, 15.00, 17.00; Miłość aż po ślub – 19.00; Król Artur: Legenda miecza – 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Miłość aż po ślub – 19.00; Król Artur: Legenda miecza – 20.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Auta 3 2D – 14.00, 18.30; Auta 3 3D – 11.45, 16.15; Etiuda i Anima cz. 1 – 19.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 16.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 20.45; Miłość aż po ślub – 14.15, 21.00; Mumia – 18.45; Old Fashioned – 16.30, 21.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 12.15; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 14.30; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 17.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.45; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 20.30 SOBOTA: Auta 3 2D – 12.00, 14.05, 18.30; Auta 3 3D – 16.15; Etiuda i Anima cz. 2 – 19.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 16.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 20.45; Miłość aż po ślub – 14.15, 21.00; Mumia – 18.45; Old Fashioned – 16.30, 20.45; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 12.15; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 14.30; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 17.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.45; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 20.30 NIEDZIELA: Auta 3 2D – 11.45, 16.15; Auta 3 3D – 14.00, 18.30; Etiuda i Anima cz. 3 – 19.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 16.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 20.45; Miłość aż po ślub – 14.15, 21.00; Mumia – 18.45; Old Fashioned – 16.30, 20.45; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 12.15; Transformers: Ostatni Rycerz 3D dubbing – 14.30; Transformers: Ostatni Rycerz 3D napisy – 17.30; Transformers: Ostatni Rycerz 2D dubbing – 11.45; Transformers: Ostatni Rycerze 2D napisy – 20.30

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Auta 3 3D – 13.00, 17.00; Auta 3 2D – 15.00; Ponad wszystko – 19.15

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Auta 3 3D – 14.00, 18.00; Auta 3 2D – 16.00; Wonder Woman – 20.00 SOBOTA: Auta 3 3D – 12.00, 14.00; Auta 3 2D – 18.30; Sama przeciw wszystkim – 16.00; Wonder Woman – 20.30 NIEDZIELA: Auta 3 3D – 12.00, 16.00; Auta 3 2D – 14.00; Sama przeciw wszystkim – 20.45; Wonder Woman – 18.00