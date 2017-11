Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (24-26.11)

Co Gdzie Kiedy. Na ekranach lubelskich kin w dalszym ciągu niepodzielnie królują Listy do M.3. Tymczasem od piątku będziemy mogli oglądać świeże premiery, m.in. długo wyczekiwaną ekranizację prozy Agathy Christie - Morderstwo w Orient Expressie z plejadą gwiazd w obsadzie. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 24 listopada – 26 listopada

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA: Ludzie inteligentni – 20.00 NIEDZIELA: Ludzie inteligentni – 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Calineczka – 09.30, 11.00 SOBOTA: Wesele – 18.30 NIEDZIELA: Calineczka – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Bal w Savoyu – 18.00 NIEDZIELA: Koncert: Czy pamiętasz… Powrócimy jak za dawnych lat – 17.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Inne rozkosze – 17.00, 20.00 NIEDZIELA: Film: Biuro detektywistyczne Lassego – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Lublin Jam Improv v.4– 19.00; Koncert: Jazz Lub – 22.00 NIEDZIELA: Drugi Lubelski Salon Ambientu – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Niech żyje bal – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Botoks – 21.40; Cicha noc – 11.50, 16.20, 19.50, 22.00; Coco 2D – 11.10, 13.50, 16.30, 19.00; Coco 3D – 10.00, 12.40, 15.20; Emotki. Film – 11.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 16.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 18.30; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.00; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 21.00; Listy do M. 3 – 10.50, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.10, 20.10, 21.30, 22.30; Między nami wampirami – 10.10; Mikołaj w każdym z nas – 13.00; Morderstwo w Orient Expressie – 11.00, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; Najlepszy – 14.00, 18.40, 21.00; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 14.30; Thor: Ragnarok 2D napisy – 18.00; Totem – 13.30, 17.10, 20.40 SOBOTA NIEDZIELA: Botoks – 21.40; Cicha noc – 11.50, 16.20, 19.50, 22.00; Coco 2D – 11.10, 13.50, 16.30, 19.00; Coco 3D – 10.00, 12.40, 15.20; Emotki. Film – 11.00; Kumple z dżungli – 14.10; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 16.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 18.30; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.00; Liga Sprawiedliwości 3D napisy – 21.00; Listy do M. 3 – 10.50, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.10, 20.10, 21.30, 22.30; Między nami wampirami – 10.10; Mikołaj w każdym z nas – 13.00; Morderstwo w Orient Expressie – 11.00, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; Najlepszy – 18.40, 21.00; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 14.30; Thor: Ragnarok 2D napisy – 18.00; Totem – 13.30, 17.10, 20.40

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Botoks – 20.40; Cicha noc – 12.30, 17.00, 19.10, 21.20; Coco 2D – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Coco 3D – 14.20; Coco 3D 4DX – 11.00, 13.40, 16.20; Emotki. Film – 10.30, 15.30; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 10.00, 15.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 17.30, 20.00; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.50, 11.50, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 19.30, 20.10, 21.10, 21.50, 22.30; Między nami wampirami – 10.00; Mikołaj w każdym z nas – 13.40; Morderstwo w Orient Expressie – 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 22.30; Najlepszy – 11.20, 17.00, 20.10, 22.30; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 11.40; Thor: Ragnarok 2D napisy – 17.30; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 14.40 SOBOTA NIEDZIELA: Botoks – 20.40; Cicha noc – 12.30, 17.00, 19.10, 21.20; Coco 2D – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Coco 3D – 14.20; Coco 3D 4DX – 11.00, 13.40, 16.20; Emotki. Film – 10.30, 15.30; Kumple z dżungli – 12.00; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 10.00, 15.00; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 17.30, 20.00; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 12.30; Liga Sprawiedliwości 3D 4DX napisy – 19.00, 21.30; Listy do M. 3 – 10.50, 11.50, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 19.30, 20.10, 21.10, 21.50, 22.30; Między nami wampirami – 10.00; Mikołaj w każdym z nas – 13.40; Morderstwo w Orient Expressie – 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 22.30; Najlepszy – 11.20, 17.00, 20.10, 22.30; Thor: Ragnarok 2D dubbing – 11.40; Thor: Ragnarok 2D napisy – 17.30; Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać święta – 14.40

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cicha noc – 15.30, 17.50, 20.10, 21.15, 22.30; Coco 2D – 10.00, 10.30, 11.45, 13.10, 14.30, 15.30, 17.15, 18.30; Coco 3D – 12.45; Liga Sprawiedliwości dubbing – 10.05; Liga sprawiedliwości napisy – 12.20, 15.55, 20.00; Listy do M. 3 – 10.15, 10.40, 12.40, 14.15, 15.05, 16.40, 17.30, 18.15, 19.10, 20.00, 20.40, 21.40, 22.25; Między nami wampirami – 10.20; Morderstwo w Orient Expressie – 15.10, 17.40, 20.15, 22.35; Najlepszy – 12.35, 15.00, 17.25, 19.50, 22.15; Thor: Ragnarok – 12.40 SOBOTA: Cicha noc – 15.30, 17.50, 20.10, 21.15, 22.30; Coco 2D – 10.00, 10.30, 11.45, 13.10, 14.30, 15.30, 17.15, 18.30; Coco 3D – 12.45; Emotki. Film – 10.10; Liga Sprawiedliwości dubbing – 10.05; Liga sprawiedliwości napisy – 12.20, 15.55, 20.00; Listy do M. 3 – 10.15, 12.40, 14.15, 15.05, 16.40, 17.30, 18.15, 19.10, 20.00, 20.40, 21.40, 22.25; Morderstwo w Orient Expressie – 15.10, 17.40, 20.15, 22.35; Najlepszy – 12.35, 15.00, 17.25, 19.50, 22.15; Poranki: Strażak Sam – 12.00; Poranki: Tomek i przyjaciele – 10.30; Sprawa Chrystusa – 10.00; Thor: Ragnarok – 12.40 NIEDZIELA: Balet Bolszoj – 16.00; Cicha noc – 15.00, 18.10, 20.30, 21.15; Coco 2D – 10.00, 10.30, 11.45, 13.10, 14.30, 15.30, 17.15, 18.30; Coco 3D – 12.45; Emotki. Film – 10.15; Liga Sprawiedliwości dubbing – 10.05; Liga sprawiedliwości napisy – 12.20, 15.55, 20.00; Listy do M. 3 – 10.15, 12.40, 15.05, 16.40, 17.30, 18.15, 19.10, 20.00, 20.40, 21.40; Między nami wampirami – 10.20; Morderstwo w Orient Expressie – 15.10, 17.40, 20.15; Najlepszy – 12.35, 15.00, 17.25, 19.50; Poranki: Strażak Sam – 12.00; Poranki: Tomek i przyjaciele – 10.30; Sprawa Chrystusa – 13.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dwie korony – 14.45; Listy do M. 3 – 11.30; Mikołaj w każdym z nas – 13.30; My Little Pony. Film – 09.30; Najlepszy – 20.15; Sprawa Chrystusa – 18.15; Twój Vincent – 16.30 SOBOTA: Dwie korony – 12.00; Listy do M. 3 – 20.00; Mikołaj w każdym z nas – 13.45; Najlepszy – 10.00, 18.00; Sprawa Chrystusa – 16.00; Ziemia bezdomnych – 15.00 NIEDZIELA: Listy do M. 3 – 11.30; Loyola – 14.00; Mikołaj w każdym z nas – 12.30; Najlepszy – 18.00; Sprawa Chrystusa – 16.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: To, czego potrzeba do życia – 19.30 NIEDZIELA: Serce z kamienia – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Zwariować ze szczęścia – 16.00; Toni Erdmann – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Polowanie na muchy – 15.30; Zwariować ze szczęścia – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Mistrzowie gatunku – 17.00; LFF: Dobrze zakręcone historie – 18.25; LFF: Serce z kamienia – 19.00; LFF: Mistrzowie tematu – 20.15 SOBOTA: LFF: Małe mrówkojady – 10.00; LFF: Małe mrówkojady – 12.00; LFF: Rodzinne sprawy – 16.00; LFF: Mistrzowie animacji – 18.10; LFF: Stado – 19.00; LFF: Mistrzowie emocji – 19.50 NIEDZIELA: LFF: Jesień życia – 16.30; LFF: Mistrzowie tematu – 18.00; LFF: Dzika – 19.00; LFF: Zbrodnia i kara – 19.20; LFF: Konojady Power – 22.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Coco – 13.00, 15.30, 18.00; Listy do M. 3 – 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Coco – 10.45, 13.00, 15.30, 18.00; Listy do M. 3 – 20.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Cicha noc – 21.00; Listy do M. 3 – 19.00; Najlepszy – 17.00; Sprawa Chrystusa – 15.00 SOBOTA NIEDZIELA: Cicha noc – 21.00; Listy do M. 3 – 17.00; Najlepszy – 13.00, 19.00; Sprawa Chrystusa – 15.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Cicha noc – 16.30, 21.00; Coco 2D – 13.00, 18.15; Coco 3D – 15.30; Droga Aszera – 19.00; Kobieta z lodu – 16.30; Kumple z dżungli – 12.15; Liga Sprawiedliwości 2D dubbing – 14.15; Liga Sprawiedliwości 2D napisy – 18.30; Liga Sprawiedliwości 3D dubbing – 13.30; Listy do M. 3 – 18.00, 20.30; Najlepszy – 16.00, 20.45

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Listy do M. 3 – 19.15; Mikołaj w każdym z nas – 17.00 NIEDZIELA: Listy do M. 3 – 19.15; Mikołaj w każdym z nas – 15.00, 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Listy do M. 3 – 16.00, 18.30, 20.45