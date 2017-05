Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (26-28.05)

"Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara" to bez wątpienia najgłośniejsza premiera filmowa, jak trafi w ten weekend do lubelskich kin. Młodszych widzów z pewnością zainteresuje też animacja "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski". Teatr Andersena szykuje z kolei premierę - "Koziołek Kręciołek" w ramach 700-lecia miasta Lublin. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina i okolic.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 26 maja 2017 – 28 maja 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Pani Bovary - 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Koziołek Kręciołek – 17.00 NIEDZIELA: Koziołek Kręciołek – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Phantom – Upiór w Operze – 18.00 NIEDZIELA: Tuwimowo, czyli bajkowa kraina Pana Juliana – 09.00, 11.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Wieczorem – 17.00, 20.00 NIEDZIELA: Filmowa niedziela: Jak ukraść psa? – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Lewicka / El Bruzda: Siedem życzeń – 22.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert Mięta i Czekolada – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 10.20; Dzieciak rządzi – 10.40, 12.50; Jutro będziemy szczęśliwi – 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; Obcy: Przymierze – 14.00, 16.40, 19.10, 21.50; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.40, 17.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 14.20, 19.40, 22.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.20, 13.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 15.40, 18.20, 21.00; Riko prawie bocian – 10.00, 12.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30; Song to Song – 15.10, 20.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 13.15; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 21.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 10.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 16.00, 18.45; Szybcy i Wściekli 8 – 12.20, 19.30; The Circle. Krąg – 17.50, 20.10, 22.30; Uciekaj! – 22.20

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 10.10; Dzieciak rządzi – 10.50, 13.00, 15.10; Jutro będziemy szczęśliwi – 16.30, 19.00, 21.30; Obcy: Przymierze – 13.30, 16.00, 18.40, 21.10; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D 4DX napisy – 18.00, 20.40; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D 4DX dubbing – 10.00, 12.40, 15.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.20, 14.00; Riko prawie bocian – 10.30, 12.30, 14.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00; Song to Song – 21..00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 21.20; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 10.00, 12.50, 15.40; Szybcy i Wściekli 8 – 14.40, 20.10; The Circle. Krąg – 11.10, 17.20, 19.40, 22.00; Zwyczajna dziewczyna – 12.10, 17.30, 20.00, 22.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Jutro będziemy szczęśliwi – 16.40, 19.15; Obcy: Przymierze – 18.55, 20.35, 22.20; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 20.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.30, 14.00, 19.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 15.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.45, 22.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.45, 11.45, 13.30, 16.15, 17.15, Riko prawie bocian – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.55, 17.25; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.30, 11.20, 12.05, 12.40, 13.30, 14.15, 14.45, 15.40, 16.25, 16.50, 17.50, 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 11.00, 13.50; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 21.50; The Circle. Krąg – 19.55, 21.35 SOBOTA: Dzieciak rządzi – 10.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.15, 21.35; Obcy: Przymierze – 18.55, 20.35, 22.20; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 20.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.30, 14.00, 19.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 15.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.45, 22.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.45, 11.45, 13.30, 16.15, 17.15; Poranki: Przytul mnie – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.55, 17.25; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.30, 11.20, 12.05, 12.40, 13.30, 14.15, 14.45, 15.40, 16.25, 16.50, 17.50, 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 11.00, 14.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 21.50; The Circle. Krąg – 16.50; 19.55 NIEDZIELA: Dzieciak rządzi – 10.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 16.40, 19.15; Obcy: Przymierze – 18.55, 20.35; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 20.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.30, 14.00, 19.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 15.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.45, 11.45, 13.30, 16.15, 17.15; Poranki: Przytul mnie – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.55, 17.25; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.30, 11.20, 12.05, 12.40, 13.30, 14.15, 14.45, 15.40, 16.25, 16.50, 17.50, 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 11.00, 13.50; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 21.50; The Circle. Krąg – 19.55, 21.35

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Riko prawie bocian – 09.30; Teraz i w godzinę śmierci – 11.30; Zwyczajna dziewczyna – 13.30 Jutro będziemy szczęśliwi – 15.30; Otucasts – Szare Anioły – 18.00, 20.00 SOBOTA: Zwyczajna dziewczyna – 10.00, 15.30; Riko prawie bocian – 12.00; Teraz i w godzinę śmierci – 13.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 17.30; Bajkowy wieczór kabaretowy – 20.00 NIEDZIELA: Riko prawie bocian – 12.30; Teraz i w godzinę śmierci – 14.00, 16.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.00; Zwyczajna dziewczyna – 20.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): SOBOTA: Tour de France – 19.30 NIEDZIELA: Wyprawa – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Wołyń – 16.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Martwe wody – 20.00 NIEDZIELA: GMO. Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi – 17.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 14.00, 16.00, 18.00; Obcy: Przymierze – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00, 16.00, 18.00; Obcy: Przymierze – 20.00

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 14.45, 16.30, 18.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Docs Against Gravity cz. 1 – 19.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 15.45, 20.15; Mamy2Mamy – 13.45, 18.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 09.30, 15.15; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 18.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 12.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.30, 16.30; The Circle. Krąg – 20.45; Z nurtem życia – 12.30 SOBOTA: Docs Against Gravity cz. 2 – 19.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 16.00, 20.15; Mamy2Mamy – 14.00, 18.15; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 15.15; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 18.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 12.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.30, 16.30; Teraz i w godzinę śmierci – 14.00, 16.30; The Circle. Krąg – 20.45; Z nurtem życia – 12.45 NIEDZIELA: Docs Against Gravity cz. 3 – 18.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 16.00, 20.15; Mamy2Mamy – 14.00, 18.15; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 15.15; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 18.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 12.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.30, 16.30; Teraz i w godzinę śmierci – 13.00, 15.30; The Circle. Krąg – 20.45; Z nurtem życia – 12.45

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Riko prawie bocian – 15.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 17.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 19.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Obcy Przymierze – 20.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.00, 18.00 SOBOTA: Klient – 20.30; Obcy Przymierze – 16.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.00, 18.30 NIEDZIELA: Klient – 16.30; Obcy Przymierze – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.00, 18.30