Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (5-7.01)

Co Gdzie Kiedy. Przed nami pierwsze filmowe premiery w 2018 roku, a wśród nich m.in. polska komedia Gotowi na wszystko. Exterminator oraz kontynuacja popularnego horroru - Naznaczony: Ostatni klucz. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 5 stycznia – 7 stycznia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA NIEDZIELA: Prawda – 19.00 NIEDZIELA: Prawda – 17.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Dziób w dziób – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): SOBOTA: Czarodziejski flet – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Benefis Marcina Wrońskiego – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert Edukacyjny – 09.30, 11.30 SOBOTA: Cichuteńko pośród nocy – 11.00; Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej – 18.00 NIEDZIELA: Wielka Gala Straussowska – 16.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Bękarty – 20.40; Coco – 11.00; Fernando 2D – 11.20, 13.40, 16.00, 18.20; Fernando 3D – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00; Gotowi na wszystko. Exterminator – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; Gra o wszystko – 13.20, 18.40, 21.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.00, 16.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D Napisy – 13.00, 19.00, 22.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.30, 14.30, 17.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.30; I tak cię kocham – 16.10, 19.30, 22.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 10.10, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40; Król rozrywki – 12.00, 20.15; Listy do M. 3 – 22.30; Magiczna zima Muminków – 10.00; Paddington 2 – 11.15, 13.30, 15.45, 18.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Bękarty – 21.40; Coco – 10.20; Dżungla – 22.20; Fernando 2D – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20; Fernando 3D – 11.20, 13.40, 16.00; Gotowi na wszystko. Exterminator – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 12.40, 15.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 10.40, 13.50, 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.10; Gwiezdne Wojny 3D 4DX dubbing – 11.40, 14.50; Gwiezdne Wojny 3D 4DX napisy – 18.00, 21.10; Jumanji: Przygoda w dżungli – 12.30, 15.00, 17.20, 19.50, 22.30; Król rozrywki – 10.20, 12.00; Listy do M. 3 – 14.00; Magiczna zima Muminków – 10.10, 12.00; M jak morderca – 18.20, 20.30, 22.30; Naznaczony: Ostatni klucz – 16.20, 18.40, 21.00; Paddington 2 – 11.00, 13.15, 15.30, 17.45

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Coco – 11.00; Fernando – 10.35, 11.50, 13.00, 14.15, 15.25, 17.50; Gotowi na wszystko. Exterminator – 10.10, 12.45, 15.20, 17.55, 19.00, 20.30; Gra o wszystko – 17.10, 20.10; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.50, 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 14.00, 20.10; I tak cię kocham – 13.20, 20.15; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.05, 13.40, 16.15, 18.50; Król rozrywki – 16.40; Listy do M. 3 – 20.20; Morderstwo w Orient Expressie – 21.25; Najlepszy – 20.40; Naznaczony: Ostatni klucz – 16.00, 18.20, 21.35; Paddington 2 – 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40, 15.40, 18.00 SOBOTA: Fernando – 10.35, 11.50, 13.00, 14.15, 15.25, 17.50; Gotowi na wszystko. Exterminator – 10.10, 12.45, 15.20, 17.55, 19.00, 20.30; Gra o wszystko – 17.10, 20.10; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.50, 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 14.00, 20.10; I tak cię kocham – 13.20, 20.15; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.05, 13.40, 16.15, 18.45; Król rozrywki – 16.25; Listy do M. 3 – 20.20; Morderstwo w Orient Expressie – 20.40; National Theatre: Wieczór Trzech Króli – 19.00; Naznaczony: Ostatni klucz – 16.00, 18.20, 21.20; Paddington 2 – 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40, 15.40, 18.00 NIEDZIELA: Coco – 11.00; Fernando – 10.35, 11.50, 13.00, 14.15, 15.25, 17.50; Gotowi na wszystko. Exterminator – 10.10, 12.45, 15.20, 17.55, 19.15, 20.30; Gra o wszystko – 17.10, 20.10; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.50, 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 14.00, 20.10; I tak cię kocham – 13.20, 20.15; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.05, 13.40, 16.15, 18.50; Król rozrywki – 16.55; Listy do M. 3 – 20.20; Morderstwo w Orient Expressie – 21.25; Najlepszy – 20.40; Naznaczony: Ostatni klucz – 16.00, 18.20, 21.35; Paddington 2 – 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40, 15.40, 18.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Gra o wszystko – 19.45; I tak cię kocham – 13.45, 17.30; Magiczna zima Muminków – 10.00, 16.00 SOBOTA: Gra o wszystko – 19.45; I tak cię kocham – 13.00, 17.30; The Florida Project – 10.00, 15.15 NIEDZIELA: Gra o wszystko – 19.45; I tak cię kocham – 13.00, 17.30; The Florida Project – 15.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Cicha noc – 19.00 SOBOTA: Beksińscy. Album wideofoniczny – 20.00; Cicha noc – 18.00 NIEDZIELA: Beksińscy. Album wideofoniczny – 18.00; The Florida Project – 20.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.45, 21.00; Paddington 2 – 14.45, 16.45 SOBOTA NIEDZIELA: Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.45, 21.00; Paddington 2 – 12.45, 14.45, 16.45

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.45, 21.00; Paddington 2 – 14.45, 16.45 SOBOTA: Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.45, 21.00; Paddington 2 – 11.00, 13.00, 16.45; Studniówk@ - 15.00 NIEDZIELA: Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.45, 21.00; Klasyka bajek – 11.00; Paddington 2 – 13.00, 16.45; Studniówk@ - 15.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Fernando 2D – 13.00, 17.30; Fernando 3D – 15.15; Gotowi na wszystko. Exterminator – 14.15, 18.45, 20.00; Gra o wszystko – 20.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi – 16.15; I tak cię kocham – 19.30; Naznaczony: Ostatni klucz – 14.00, 16.30, 21.00; Paddington 2 – 13.30, 16.00, 18.15; Party – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Fernando 2D – 13.00, 17.30; Fernando 3D – 15.15; Gotowi na wszystko. Exterminator – 14.15, 18.45, 20.00; Gra o wszystko – 20.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi – 16.15; I tak cię kocham – 19.30; Naznaczony: Ostatni klucz – 14.00, 16.30, 21.00; Paddington 2 – 12.00, 13.30, 16.00, 18.15; Party – 19.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Gotowi na wszystko. Exterminator – 15.00, 20.00; Paddington 2 – 12.45, 17.30 NIEDZIELA: Gotowi na wszystko. Exterminator – 15.45, 20.00; Paddington 2 – 18.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Geostorm – 18.00; Kumple z dżungli 2D – 14.00; Kumple z dżungli 3D – 16.00; Wojna płci – 20.15 SOBOTA: Geostorm – 21.00; Italian race – 18.30; Kumple z dżungli 2D – 14.00; Kumple z dżungli 3D – 12.00; Wojna płci – 16.00 NIEDZIELA: Geostorm – 16.00; Italian race – 20.45; Kumple z dżungli 2D – 12.00; Kumple z dżungli 3D – 14.00; Wojna płci – 18.15