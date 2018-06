Replika Festiwalu Etiuda&Anima w Lublinie

24. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w Krakowie odbyła się w dniach 21-26 listopada 2017 roku. Teraz lubelscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć filmy nagrodzone i wyróżnione podczas festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima konfrontuje osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej – zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych.

W programie przeglądu znalazły się następujące produkcje: "O Matko!", "A photo of me", "A love letter to the one i made up", "The Junction - Chilly Gonzales&Peaches", "Notes of monsteropedia", "Rabbit's Blood", "Sog", "9 ways to draw a person", "Nothing happens", "Negative space", "Delicatessen", "Pies Schroedingera", "Forsaken forest", "Superrzecz", "Wieczór", "Z jak zagadka" oraz "Ojezu".

Wstęp na seans kosztuje 5 zł.