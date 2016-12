Spotkania z filmem w CSK: "Fuocoammare. Ogień na morzu"

Lampedusa to malutka wyspa leżąca pomiędzy Afryką i Europą. Terytorialnie przynależy do Włoch. W ciągu roku dobija do niej ponad 150 tys. uchodźców z Afryki, ludzi szukających schronienia przed wojną i głodem.

Film Gianfranco Rosiego zachowuje niesamowity, dokumentalny dystans do tych wydarzeń, czym paradoksalnie wzmaga powagę i dramatyzm tematu. Rosi przypatruje się życiu na wyspie bez oceniania postaw imigrantów ani tych, którzy zdecydują o ich dalszym losie. W rezultacie na bohatera tej historii wyrasta mały włoski chłopiec, który nie ma pojęcia o tym, co dzieje się na morzu. Reżyser zderza leniwe życie mieszkańców wysepki z tragedią imigrantów.

Film został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie. Wstęp na projekcję jest wolny.