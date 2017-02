Studenckie Konfrontacje Filmowe 2017. Program

To już 24 edycja imprezy, która jest okazją do zobaczenia w Lublinie ważnych filmów. Czasami ekran kina Studyjnego Akademickiego Centrum Chatki Żaka to jedyna okazją by zobaczyć coś z kina autorskiego, pokazywanego na festiwalach, ważnego.

W tym roku Piotr Kotowski, szef kina Studyjnego zaprasza na zestaw 13 tytułów. Pierwsza projekcja w piątek 3 marca, ostania w poniedziałek 27 marca. Wszystkie seanse w kinie przy ul. Radziszewskiego 16 będą się zaczynały o godz. 19.30.

W poniedziałek, 13 marca w programie film „Knives out” Przemysława Wojcieszka. Po projekcji będzie spotkanie z reżyserem.

Karnety są po 60 zł, bilety na seanse 12 i 10 zł. Przedsprzedaż karnetów od 2 marca.

Co zobaczymy

3 marca KLIENT reż. Asghar Farhadi, Iran/Francja 2016 (125 min)

Emad i jego żona Rana muszą wyprowadzić się z mieszkania, bo cały budynek grozi zawaleniem. Znajomy proponuje im okazyjne lokum, z którego poprzednia lokatorka nie zabrała jeszcze rzeczy. Zapomniał tylko dodać, że trudni się prostytucją. Nie trzeba długo czekać, by poukładane życie bohaterów runęło niczym domek z kart…

4 marca HONOROWY OBYWATEL reż. Gáston Duprat, Mariano Cohn, Argentyna/Hiszpania 2016 (118 min)

Daniel Mantovani to uznany pisarz, laureat Nagrody Nobla. Żyje na dobrowolnym wygnaniu, unikając publicznych wystąpień. Wyłania się z odosobnienia tylko raz: kiedy przyjmuje zaproszenie z rodzinnego miasteczka, gdzie ma odebrać tytuł honorowego obywatela. Nie wszystkich jego przyjazd cieszy. Wielu ma mu za złe sposób, w jaki uwiecznił obraz miasteczka w swoich książkach. I szykują mu zaskakujące przyjęcie…

5 marca 24 TYGODNIE reż. Anne Zochra Berrached, Niemcy 2016 (103 min)

Astrid jest showmanką uwielbianą przez widzów. Ma oddanego partnera, kilkuletnią córkę i jest w drugiej ciąży. Ale badania wykazują, że dziecko będzie miało chorobę Downa i ciężką wadę serca. W podobnych przypadkach w Niemczech dopuszczalna jest tzw. późna aborcja. Astrid staje przed trudnym dylematem: czy ma urodzić dziecko z góry skazane na cierpienie i krótkie życie?

6 marca OSTATNI BĘDĄ PIERWSZYMI reż. Bouli Lanners, Belgia/Francja 2016 (98 min)

Dwaj zawodowi łowcy nagród otrzymują zlecenie odzyskania telefonu komórkowego, który zawiera informacje kompromitujące jego wpływowego właściciela. Poszukiwania zaprowadzą ich do przedziwnego miasteczka i jego jeszcze dziwniejszych mieszkańców. Dodatkowo muszą pośpieszyć się z wykonaniem zadania, gdyż w telewizji zapowiedziano koniec świata…

10 marca KOMUNIA reż. Anna Zamecka, Polska 2016 (72 min)

Kiedy dorośli bawią się w dom, to dzieci muszą szybko dorosnąć. 14-letnia Ola zajmuje się domem, opiekuje ojcem i niepełnosprawnym bratem, oraz dba o relacje z mieszkającą osobno matką, ale przede wszystkim stara się na powrót złożyć rodzinę w całość.

11 marca ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA reż. Paolo Virzi, Włochy/Francja 2016 (116 min)

Beatrice jest gadatliwą manipulantką, pozującą na osobę obracającą się wśród wyższych sfer. Donatella to wrażliwa introwertyczka, która skrywa mroczną tajemnicę z przeszłości. Obie pacjentki „ośrodka terapeutycznego dla kobiet z problemami psychicznymi“ połączy wspólny cel: ucieczka z zakładu do świata „wolnych i zdrowych ludzi“.

12 marca FUKUSHIMA, MOJA MIŁOŚĆ reż. Doris Dörrie, Niemcy 2016 (108 min)

Maria trafia do Japonii, gdzie stara się pomagać mieszkańcom Fukushimy, dotkniętym trzema kataklizmami: trzęsieniem ziemi, tsunami i awarią elektrowni atomowej. Opiekuje się starszymi osobami mieszkającymi w schronisku. Jedna z jej podopiecznych uparła się na powrót do domu w „strefie zero“. Maria nieoczekiwanie chce jej w tym pomóc…

13 marca KNIVES OUT reż. Przemysław Wojcieszek, Polska 2016 (90 min)

Dawni przyjaciele z liceum spotykają się na daczy. Zdążyli się urządzić, porobili kariery. Czują, że należą do wybranego pokolenia. Przyszłość i ten kraj należą do nich. Patriotyczne uniesienie, podlewane alkoholem, budzi w nich uśpione, nacjonalistyczne demony. Bo Polak-patriota, żeby poczuć w sobie siłę, musi mieć wroga, któremu może pokazać swoją wyższość…

17 marca NAUCZYCIELKA reż. Jan Hřebejk, Czechy/Słowacja 2016 (102 min)

Przybycie nowej nauczycielki do szkoły w Bratysławie w 1983 roku, wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności. Maria od początku manipuluje uczniami i ich rodzicami. Po próbie samobójczej ucznia, dyrektor chce się pozbyć kłopotliwej nauczycielki. W tym celu rodzice muszą podpisać petycję. Problem w tym, że Maria ma wpływowe koneksje w partii komunistycznej…

18 marca PRAKTYKANT reż. Junfeng Boo, Singapur/Niemcy/Francja 2016 (115 min)

Aimar jest pracownikiem więzienia o zaostrzonym rygorze. Tymczasem na emeryturę przechodzi więzienny kat. Ktoś musi go zastąpić, a wybór pada właśnie na powszechnie lubianego Aimara…

19 marca AQUARIUS reż. Kleber Mendoça Filho, Brazylia/Francja 2016 (124 min)

W życie 70-letniej, mieszkającej od lat w tym samym mieszkaniu kobiety, brutalnie wdziera się deweloper, który chce wyburzyć cały mieszkalny segment. Lucie jest jedyną lokatorką, która idzie z nim na wojnę…

26 marca W SIECI reż. Kim Ki-duk, Korea Płd. 2016 (114 min)

Nam Chul-Woo jest rybakiem wiodącym proste życie na północnym brzegu rzeki, dzielącej obie Koree. Codziennie łowi w niej ryby, a straż graniczna wierzy, że nie przekroczy granicy na rzece. Pewnego dnia jego łódź dryfuje na południe. Zostaje zatrzymany przez południowokoreańską straż. Przesłuchujący oficer bierze go za szpiega. Dla nieszczęśnika zaczyna się gehenna, która zdaje się nie mieć końca…

27 marca OSTATNIE DNI MIASTA reż. Tamer El Said, Egipt/Anglia/ZEA 2016 (118 min)

Filmowy hołd dla Kairu, mozaikowy portret miejsca, gdzie ścierają się kultury, światopoglądy, racje, obyczaje. Dramat opowiada o rozterkach reżysera pracującego nad filmem. Khalidem targają wątpliwości, tęsknoty, marzenia i wspomnienia. A sam Kair wyrasta na pełnoprawnego bohatera filmu. Wśród gwarnych rozmów, rytuałów, dźwięków, zapachów i kolorów staje się centralnym punktem opowieści.