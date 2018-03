Świąteczny repertuar kin w Lublinie i regionie (30.03-02.04)

Co Gdzie Kiedy. Przed nami długi świąteczny weekend. W Wielkanoc placówki kulturalne będą zamknięte, ale już w drugi dzień świąt będzie można zobaczyć w kinach przedpremierowo kilka ciekawych pozycji, między innymi długo wyczekiwany przebój Stevena Spielberga Player One i religijną Marię Magdalenę.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK 30 marca – 2 kwietnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA: Cudowny chłopak – 10.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00; Czarna Pantera 2D napisy – 16.30; Czerwona Jaskółka – 13.40, 19.20, 22.10; Daddy Cool – 14.10, 18.20, 21.30; Fernando – 10.20, 12.40; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Jaskiniowiec – 10.00; Kobieta sukcesu – 12.10, 16.40, 20.10; Kobiety mafii – 15.00, 17.50, 20.40; Kształt wody – 19.00; Luis i Obcy – 12.10, 16.20; Nieznajomi: Ofiarowanie – 22.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.40, 15.20; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 13.00, 17.40, 20.00, 22.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 13.10, 14.30, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.10, 22.30; Wieczór gier – 10.00, 14.30, 18.00, 20.30 PONIEDZIAŁEK: Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00; Czerwona Jaskółka – 20.10; Daddy Cool – 13.50, 19.00, 22.00; Fernando – 10.10., 13.20; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Kobieta sukcesu – 21.10; Kobiety mafii – 17.50, 20.40; Kształt wody – 22.10; Luis i Obcy – 10.00, 12.30, 15.40; Maria Magdalena – 16.00; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.40, 15.20; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 13.00, 17.40, 20.00, 22.20; Piotruś Królik – 11.15, 14.40, 16.50; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 14.30, 17.10, 18.30, 19.50, 21.10, 22.30; Player One 2D dubbing – 10.50, 16.30; Player One 2D napisy – 19.20; Player One 3D dubbing – 13.40; Tomb Raider 2D dubbing – 12.00, 17.00; Tomb Raider 2D napisy – 19.30; Tomb Raider 3D dubbing – 14.30; Wieczór gier – 18.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA: Cudowny chłopak – 10.00, 12.20; Czarna Pantera 2D dubbing – 13.30; Czerwona jaskółka – 20.00; Daddy Cool – 16.20, 18.30, 20.40; Fernando – 11.00, 13.15, 15.30; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Gnomy rozrabiają – 11.30; Każdego dnia – 10.00; Kobieta sukcesu – 12.10, 17.00, 19.20, 21.40; Kobiety mafii – 14.30, 17.20, 20.10; Madame – 17.50; Nieznajomi: Ofiarowanie 22.00; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 21.00; Pacific Rim: Rebelia 3D 4DX napisy – 10.20, 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00; Pitbull. Ostatni Pies – 11.10, 13.50, 15.20, 16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 21.50; Wieczór gier – 13.00, 19.50 PONIEDZIAŁEK: Cudowny chłopak – 10.20 Czerwona Jaskółka – 20.00; Daddy Cool – 11.30, 15.20, 21.40; Fernando – 10.45, 13.00; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.30; Każdego dnia – 14.50; Kobieta sukcesu – 12.30, 21.50; Kobiety mafii – 17.30, 20.20; Maria Magdalena – 17.00; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 21.00; Pacific Rim: Rebelia 3D 4DX napisy – 10.20, 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00; Piotruś Królik – 13.40, 15.50, 18.00; Pitbull. Ostatni Pies – 11.10, 13.50, 16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 21.50; Player One 2D dubbing – 12.40; Player One 2D napisy – 18.20, 21.10; Player One 3D dubbing – 15.30; Tomb Raider 2D dubbing – 11.50, 16.50; Tomb Raider 2D napisy – 14.20, 19.20; Wieczór gier – 19.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cudowny chłopak – 11.10, 13.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.50; Czerwona jaskółka – 13.40, 20.10; Fernando – 12.30; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 10.25, 11.45, 13.50, 14.55, 15.55, 18.00; Kobieta sukcesu – 16.10; Kobiety mafii – 11.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 10.15, 12.45, 15.15, 16.35, 17.45, 19.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.20; Pitbull. Ostatni Pies – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.50; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00, 21.20 SOBOTA: Cudowny chłopak – 14.00; Czerwona jaskółka – 14.00, 20.10; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 14.10, 15.00, 16.10, 18.10; Kobieta sukcesu – 16.25; Kobiety mafii – 14.40, 17.30, 20.30; Met Opera: Cosi Fan Tutte – 18.55; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 15.15, 16.55, 17.45, 19.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.20; Pitbull. Ostatni Pies – 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 19.20, 20.00, 21.00; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00 NIEDZIELA: Cudowny chłopak – 14.00; Czerwona jaskółka – 20.10; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 14.00, 16.00, 18.00; Kobieta sukcesu – 20.40; Kobiety mafii – 14.40, 17.30, 19.00, 20.00; Luis i Obcy – 14.10, 16.15, 18.20; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 15.00, 17.25; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 19.50; Pitbull. Ostatni Pies – 14.30, 15.30, 17.10, 18.15, 20.00, 21.00; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 16.25, 20.30 PONIEDZIAŁEK: Czerwona jaskółka – 20.10; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 12.10, 14.05, 16.00, 18.00; Kobieta sukcesu – 20.50; Kobiety mafii – 17.50, 20.40; Luis i Obcy – 12.15, 14.15, 16.15, 18.15; Maria Magdalena – 15.15; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 12.35, 15.00, 17.25; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 19.50; Piotruś Królik – 12.10, 14.20, 16.30, 18.40; Pitbull. Ostatni Pies – 12.00, 14.40,. 17.20, 20.00; Player One 2D dubbing – 12.20, 14.00, 16.55, 19.50; Player One 2D napisy – 19.50; Tomb Raider 2D dubbing – 12.00, 14.35; 17.10; Tomb Raider 2D napisy – 19.45;Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 20.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Do zakochania jeden krok – 15.45; Pitbull. Ostatni Pies – 17.45; Wieża. Jasny dzień – 13.45, 20.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Wieża. Jasny dzień – 19.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK PONIEDZIAŁEK: Czerwona Jaskółka – 18.00; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 14.00, 16.00; Pitbull. Ostatni Pies – 20.45

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK PONIEDZIAŁEK: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 14.30, 16.15; Kobieta Sukcesu – 18.00; Pitbull. Ostatni Pies – 20.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): brak seansów

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PONIEDZIAŁEK: Daddy Cool – 19.30; Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali – 15.15; Kobieta sukcesu – 17.15; Maria Magdalena – 15.15; Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing – 18.30; Pacific Rim: Rebelia 3D napisy – 20.45; Piotruś Królik – 14.30, 16.30; Pitbull. Ostatni Pies – 15.00, 20.30; Player One – 17.45; Tomb Rider 2D napisy – 20.00; Tomb Rider 3D dubbing – 17.30 Wieża. Jasny dzień – 19.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PONIEDZIAŁEK: Cudowny Chłopak dubbing – 15.00; Cudowny Chłopak napisy – 15.00; Jestem Najlepsza. Ja, Tonya – 17.30; Pitbull. Ostatni Pies – 20.00; Super Spark: Gwiezdna misja – 13.00