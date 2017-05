"Szarada" w DDK Węglin

Regina Lambert spędza czas w górach z przyjaciółką, której zwierza się, że ma zamiar rozwieść się z mężem. Po powrocie do Paryża zastaje mieszkanie kompletnie opustoszałe oraz wiadomość, że zamordowano jej męża. Regina dowiaduje się również, że był on zamieszany w kradzież 250 tysięcy dolarów, których poszukują teraz jego dawni wspólnicy oraz CIA.



- Jeden z najlepszych filmów lat 60-tych. Thriller, romans i komedia w jednym. Ale przede wszystkim film autorstwa Stanleya Donena, który słynie jako najlepszy, najbardziej udany pastisz kina Alfreda Hitchcocka - twierdz dr hab Rafał Szczerbakiewicz, kurator cyklu.



W rolach głównych: Cary Grant i Audrey Hepburn. To ostatni film tegorocznego cyklu poświęconego filmografii Granta.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.