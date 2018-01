"The Square" w Miasto movie

Co Gdzie Kiedy. Warsztaty Kultury (ul. Grodzka 5a) zapraszają na kolejną w styczniu odsłonę cyklu Miasto movie. W środę, 24 stycznia o godz. 19 odbędzie się projekcja filmu The Square.

Rozwiedziony dyrektor muzeum sztuki nowoczesnej staje przed wielkim wyzwaniem podczas przygotowań do premiery najnowszej instalacji artystycznej.



- To genialna satyra, działająca na kilku co najmniej płaszczyznach. Mamy tu drwinę ze sztuki współczesnej, artystów-performerów, nadętych kuratorów wystaw, niekompetentnych dziennikarzy, nierozgarniętych PR-owców, pseudointelektualnych elit. W szerszym ujęciu jest to komiczna, ale też boleśnie szczera diagnoza zachodniego społeczeństwa - twierdzą organizatorzy projekcji.



Wstęp na seans jest wolny.