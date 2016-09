Warsztaty Kultury: "Agora" w Miasto Movie

Aleksandria, początek V wieku naszej ery. Rozwija się chrześcijaństwo. Davus to niewolnik zakochany w swej pięknej pani – wybitnej filozofce i astronomce Hypatii. Podczas gdy Hypatia ze wszystkich sił stara się uratować od zapomnienia wiedzę i mądrość starożytnego świata przed narastającym fundamentalizmem religijnym, Davus jest rozdarty pomiędzy miłością a nową religią, która obiecuje wolność. W dodatku, o względy Hypatii ubiega się należący do elity miasta Orestes.



- Alejandro Amenabar to dziś jeden z najbardziej cenionych filmowców z Ameryki Południowej. Chilijczyk najpierw zadziwił świat swoim przewrotnym obrazem "Otwórz oczy", potem przestraszył brawurowo zrealizowanym, stylowym horrorem "Inni" – ze świetna kreacją Nicole Kidman, by wreszcie wzruszyć wszystkich kameralnym arcydziełem "W stronę morza". Po tak różnorodnym artyście można było oczekiwać podejmowania tematów trudnych i nieoczywistych. Jednym z takich tematów jest właśnie film "Agora" - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.