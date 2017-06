Wraca plenerowe Kino Perła. Repertuar na czerwiec

Tradycyjnie Kino Perła trwać będzie od początku czerwca do końca sierpnia, a projekcje organizowane będą od środy do niedzieli. W Lublinie wszystkie seanse będą miały miejsce w plenerze przy ul. Bernardyńskiej 15. Początek każdej projekcji odbywa się zawsze po zachodzie słońca.



Tego lata prezentowane filmy podzielone będą na pięć grup tematycznych. W cyklu "Z piątku na sobotę", który odbywał się będzie w każdy piątek, zobaczymy m.in. takie produkcje jak "Legenda Kaspara Hausera" czy "Zdobyć Woodstock", można więc spodziewać się dużo muzycznego kina.



Soboty z kolei będą przebiegać pod znakiem zbrodni. Kinomaniacy zobaczą m.in. "Śmiertelnie proste", czyli jeden z pierwszych filmów braci Coen, "Autora Widmo" Romana Polańskiego czy znakomite "Sicario" Dennisa Villeneuve'a.



Miłośnicy komedii znajdą coś dla siebie w niedziele. W cyklu "Świat się śmieje" wyświetlone zostaną takie produkcje, jak "Nietykalni", "Dziewczyna warta grzechu" czy "Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu".



Na środy zaplanowano projekcje związane z tematyką miłości. Nie zabraknie takich standardów, jak "Romeo i Julia", ale znajdzie się również miejsce dla romantycznych wariacji, takich jak "Kochankowie z Księżyca" Wesa Andersona.



"To skomplikowane" - tak nazywa się ostatnia grupa tematyczna, która prezentowana będzie w czwartki. Jakie tytuły zmieszczą się pod tym hasłem? M.in. nagrodzony w tym roku Oscarem dla najlepszego filmu "Moonlight", ale również "Rzeź" Romana Polańskiego, czy "Plan Maggie".



Plenerowe Kino Perła w Lublinie strartuje już w piątek, 2 czerwca po zachodzie słońca. Na początek tutejsi kinomaniacy będą mieli okazję poznać jeden z ostatnich filmów Jima Jarmuscha - "Gimme Danger". Jest to dokument poświęcony twórczości Iggy'ego Popa i The Stooges. Na sobotę z kolei zaplanowano gratkę dla miłośników kina kopanego. Wcielający się w bezwzględnego Johna Wicka Keanu Reeves, będzie się mścił za kradzież auta i zabicie psa. Weekend zakończy się kultową francuską komedią - "Nietykalni". Wszystkie projekcje są darmowe.



Program na czerwiec:



2 czerwca: "Gimme Danger"

3 czerwca: "John Wick"

4 czerwca: "Nietykalni"

7 czerwca: "Kochankowie z Księżyca"

8 czerwca: "Moonlight"

9 czerwca: "To właśnie seks"

10 czerwca: "Szybki Cash"

11 czerwca: "Wykapany ojciec"

14 czerwca: "Romeo i Julia"

15 czerwca: "Kamper"

16 czerwca: "Legenda Kaspara Hausera"

17 czerwca: "Śmiertelnie proste"

18 czerwca: "Skarb"

21 czerwca: "Jak we śnie"

22 czerwca: "Życie animowane"

23 czerwca: "Eden"

24 czerwca: "El Clan"

25 czerwca: "Tajne przez poufne"

28 czerwca: "Barany. Islandzka opowieść"

29 czerwca: "Wszyscy w naszej rodzinie"

30 czerwca: "Zanim noc nas nie rozdzieli"