"Wyklęty" i "Piętro wyżej" w Kinie w Bramie

Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejne plenerowe seanse filmowe w ramach Kina w Bramie (ul. Królewska 3). W najbliższy weekend zobaczymy produkcje Wyklęty oraz Piętro wyżej.

W piątek, 4 sierpnia ok. godz. 21 wyświetlony zostanie film "Wyklęty" Konrada Łęckiego. To oparta na faktach historia, której bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski.



Z kolei w sobotę o tej samej porze zobaczymy klasyczną polską komedię międzywojenną "Piętro wyżej". Żyjący w niezgodzie od lat dwaj sąsiedzi dokuczając sobie na każdym kroku. Sytuacja zmienia się, gdy do jednego z nich przyjeżdża bratanica.W rolach głównych Eugeniusz Bodo i Józef Orwid.



Wstęp na projekcje jest wolny.