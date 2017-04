Wysmakowane kino. "Noma: My Perfect Storm" w kinie Bajka

Już można kupować bilety na specjalny pokaz filmu „Noma: My Perfect Storm” w kinie Bajka. To dokument o najlepszej restauracji świata, oraz René Redzepim – człowieku, który ją stworzył.

„Noma: My Perfect Storm" to opowieść o miejscu, do którego jeździli krytycy, eksperci kulinarni, restauratorzy i smakosze z najbardziej odległych zakątków świata. Przyjeżdżali by poznać kunszt René - jednego z najbardziej znanych i cenionych współczesnych szefów kuchni, który zrewolucjonizował kuchnię skandynawską. Akcja dokumentu kończy się pod koniec 2015 roku. Pod koniec lutego tego roku, po 14 latach działania, restauracja Noma przestała istnieć w dotychczasowej formule.

Premierowy pokaz w Bajce będzie 22 kwietnia o godz. 17.30. Po projekcji z widzami porozmawiają: Daria Pawlewska, redaktorka naczelna i wydawczyni magazynu KUKBUK, Patrycja Siwiec, vice naczelna magazynu „Food Service”, sommelierka i Jakub Gutek, dystrybutor i dziennikarz magazynu KUKBUK. Bilety po 23 zł. Projekcji towarzyszy kolacja w Restauracji Ego Hotelu Alter. Wśród widzów będą rozlosowane 4 zaproszenia.

Projekcja w przyszłym tygodniu, a jutro Rene Redzepi oraz większość jego dotychczasowej ekipy rusza z kolejnym pop-upem (tymczasowym konceptem kulinarnym) w Tulum, w Meksyku. A w grudniu na obrzeżach Kopenhagi powstanie nowa Noma, w formie miejskiej farmy.