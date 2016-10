Zamość: Kobiecy wieczór w "Stylowym"

"Dziewczyna z pociągu" to ekranizacja największego bestsellera ostatnich lat. Od wielu miesięcy nr 1 sprzedaży książek w Polsce. Bohaterką jest Rachel, która - załamana rozwodem - spędza dnie na fantazjach o pięknej parze mieszkającej w domu, który codziennie mija jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy tam coś, co wkrótce wywróci jej życie do góry nogami. Rachel będzie zmuszona zmierzyć się z makabryczną tajemnicą, której rozwiązanie może okazać się ponad jej siły.

Bilety na wydarzenie kosztują 15 i 17 zł.