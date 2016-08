"Zjednoczone Stany Miłości" w Centrum Kultury

W czwartek, 8 września o godz. 19 w Centrum Kultury będzie można zobaczyć osławiony film Tomasza Wasilewskiego "Zjednoczone Stany Miłości", którym młody reżyser podbił tegoroczny festiwal w Berlinie. To dobra okazja, aby zapoznać się z filmem Wasilewskiego dla tych mieszkańców Lublina, którzy nie mogli obejrzeć go w ograniczonej dystrybucji.

Jest początek 1990 roku. Mimo że nastała już wolność, cały czas czuć ducha poprzedniej epoki. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety w różnym wieku łączy nieodparte pragnienie zmiany swojego życia. Nowy świat w transformacji budzi w nich lęki, ale też wyzwala tłumione pragnienia.



Agata, młoda matka uwięziona w pozbawionym namiętności małżeństwie, szuka ucieczki w niemożliwej do spełnienia miłości. Nauczycielka Renata jest zafascynowaną swoją młodszą sąsiadką Marzeną – prowincjonalną królową piękności, której mąż pracuje w RFN. Z kolei siostra Marzeny, Iza, jest dyrektorką szkoły i sekretną kochanką ojca jednej z uczennic.



Wasilewskiemu udało się zebrać do swojego trzeciego pełnometrażowego filmu znakomitą obsadę. W "ZSM" występują Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Tomasz Tyndyk, Andrzej Chyra i Łukasz Simlat. Wszyscy grają jak z nut, dając prawdziwy popis swoich umiejętności. W połączeniu ze znakomitym scenariuszem daje to efekt w postaci wyjątkowego filmu.



To właśnie scenariusz produkcji zachwycił jury podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie. Wyświetlany w konkursie głównym film przypadł do gustu stojącej na czele jury Meryl Streep (w skład wchodziła również Małgorzata Szumowska). - Jury było pod wielkim wrażeniem tej opowieści o czterech kobietach, które wierzyły w ideę lepszego życia w kraju w czasie wielkiej zmiany. Opowieści, która jest jednocześnie niezwykłym popisem aktorek, ich siły i nadziei - mówił krytyk Nick James, wręczając Wasilewskiemu nagrodę - Srebrnego Lwa za najlepszy scenariusz.



Bilety na seans kosztują 8 i 10 zł.