Złote Mrówkojady: Kino dokumentalne

„Złote Mrówkojady – cały rok” to projekcje najciekawszych filmów, które wzięły udział lub zostały zgłoszone do MFF Złote Mrówkojady , i które łączy temat, forma, bądź idea.



We werześniu będziemy mieli okazję zobaczyć ciekawe filmy dokumentalne. - Dokumenty z MFF Złote Mrówkojady są niestandardowe, wykraczają poza ramy typowego filmu dokumentalnego, mówią o wyrazistych bohaterach i zaskakujących historiach w nieschematyczny sposób. Pokazują rzeczywistość przefiltrowaną przez wrażliwość reżysera oraz wykadrowaną zgodnie z jego zamierzeniami - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.



Program:



„Born to be mild”, reż. Andy Oxley, Wielka Brytania, 15'03”

Uroczy dokument o Klubie Nudnych Ludzi. Nudni ludzie wbrew pozorom mają zainteresowania i to bardzo nietypowe, o których świetnie opowiadają.

Honorowe wyróżnienie w konkursie Mistrzowie Obserwacji na MFF Złote Mrówkojady 2015



„12 metrów 45 centymetrów”, reż. Aleksander Prugar, Polska, 14'12”

12 m 45 cm – to wysokość pomnika Jana Pawła II w Częstochowie. Na co dzień ekipa, która wykonała figurę, buduje dinozaury, wieloryby i niedźwiedzie grizzly. Jak wyglądała tym razem ich praca?



„Arena”, reż. Piotr Bernaś, Polska, 13'13”

Dlaczego ludzie dążą do autodestrukcji? Jakie są źródła motywacji człowieka, który wybiera życie polegające na wiecznej walce, okaleczaniu swojego ciała i ryzykowaniu zdrowia? „Arena“ to film o współczesnych igrzyskach, arenie i gladiatorach. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal.



„Ze wsi Grunwald”, reż. Artur Wierzbicki, Polska, 20'34”

Portret mieszkańców naznaczonego wielką historią Grunwaldu. Jak naprawdę wygląda życie w jednej z najsłynniejszych polskich wsi?



„Unravel”, reż. Megna Gupta, Indie/Wielka Brytania, 13'31”

Wizja Zachodu w oczach hinduskich kobiet zajmujących się sortowaniem ubrań wyrzuconych przez Europejczyków. I nagroda w konkursie Mistrzowie Obserwacji na MFF Złote Mrówkojady 2013



„Gwizdek”, reż. Grzegorz Zariczny, Polska, 16'29”

Opowieść o młodym chłopaku, który postanawia zostać sędzią piłkarskim. Nie jest to jednak łatwe. Trzeba być równie bezwzględnym jak piłkarze, kibice, działacze. Czy bohater pozostanie wierny swoim ideałom? Film nagrodzony na festiwalu w Sundance.

I nagroda w konkursie Mistrzowie Obserwacji na MFF Złote Mrówkojady 2014



„Szefowa”, reż. Kamila Dróżdż, Polska, 3'37”

Dokument o nietuzinkowej ekspedientce sprzedającej bieliznę na śląskich bazarach.