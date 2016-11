Złote Mrówkojady rozdane. Lista laureatów

Christophe M. Saber, autor 11-minutowego filmu „Discipline” został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka. To 5 tys. zł.

Oprócz tego jury zakończonej w sobotę 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Złote Mrówkojady przyznało: w konkursie Mistrzowie Tematu Złotego Mrówkojada filmowi „Chicken” (reż. Una Gunjak, Chorwacja); w konkursie Mistrzowie Emocji filmowi „Dzień Babci” (reż. Miłosz Sakowski, Polska); w konkursie Mistrzowie Gatunku filmowi „He was his friend” (reż. Eugleny Puzyrevsky, Rosja); w Mistrzowie Dobrze Zakręceni filmowi „Getting fat in healthy way” (reż. Kevork Aslanyan, Bułgaria); w konkursie Mistrzowie Obserwacji filmowi „Ślimaki” (reż. Grzegorz Szczepaniak, Polska); w konkursie Małe Mrówkojady filmowi „Trial and Error” (reż. Antje Heyn, Niemcy) a w konkursie Mistrzowie Animacji filmowi „Manoman” (reż. Simon Cartwright, Wielka Brytania)

Jurorami byli: Maciej Gil, Bartosz Żurawicki i Michał Zabłocki.

Joanna Gładysz, Kinga Panasiuk, Joanna Stryjek, Daniel Bereziński i Krystian Drozd – czyli Jury Publiczności – oceniali pełny metraż. Nagrodę w wysokości 5 tys. zł. (Nagroda Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka) przyznali Maciejowi Sobieszczańskiemu i Łukaszowi Rondudzie, twórcom opowieści o performerze Oskarze Dawickim.