"Znak Zorro" z muzyką na żywo w Warsztatach Kultury

"Znak Zorro" w reżyserii Freda Niblo to pierwszy film o przygodach legendarnego mściciela w masce. Diego Vega powraca z Hiszpanii do swej ojczyzny, której przewodzi gubernator-tyran. Z pozoru obojętny na całe zło Diego (co nie podoba się jemu ojcu) w rzeczywistości ukrywa się za maską jako Zorro próbując walczyć o przywrócenie ładu, spokoju i sprawiedliwości.

- Mamy tu wszystko co klasyczne w tym gatunku: wartką intrygę, pojedynki i pościgi, nagłe zwroty akcji, humor i komizm sytuacyjny oraz wyrazistego, heroicznego bohatera - zachęcają organizatorzy.

Niewątpliwą gratką podczas projekcji będzie muzyka na żywo w wykonaniu warszawskiego zespołu Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. To jeden z najbardziej elektryzujących zespołów ostatnich lat, gdzie funk miesza się z reggae a garażowy rock z szaloną psychodelią.

Seans o godz. 19. Wstęp wolny.