"Zombie express" w Miasto movie latem

Pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Pusan próbują przetrwać wybuch epidemii zmieniającej ludzi w zombie.



- To prawdziwy rollercoaster i wielki hit kinowy prosto z Korei Południowej. "Zombie express" to przewrotna i zaskakująca diagnoza współczesnego cywilizowanego społeczeństwa - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.