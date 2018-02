2 Koncert Muzyki Filmowej w Hali Globus

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 22 lutego, o godzinie 19 w Hali Globus w Lublinie rozpocznie się widowisko zatytułowane „2 Koncert muzyki filmowej”.

To efekt sukcesu pierwszej edycji. Tym razem ma być jeszcze większa scena, ma być jeszcze więcej efektów specjalnych, a przede wszystkim jeszcze więcej artystów. na scenie wystąpią między innymi Justyna Steczkowska, Kayah, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut, Gabriel Fleszar, Arek Kłusowski, Sound’n’Grace oraz Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka.

Zatańczą także Tomasz Barański z Grupą NEXT oraz Edyta Herbuś. Koncert poprowadzi Tomasz Raczek.

Bilety w cenie: od 79 złotych do 249 złotych do nabycia na royalconcert.pl, biletyna.pl, eventim.pl, kupbilecik.pl, ebilet.pl i w salonach EMPIK.