70 lat "Kaniorowców"! Jubileusz ZPiT Lublin

Podczas koncertu na 2 scenach mogących zgromadzić 4.000 osób, wystąpi aż 700 Kaniorowców! Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się polonezem.

– Kaniorowcy to wielka rzesza byłych i aktualnych członków Zespołu, to wielopokoleniowa rodzina ludzi sięgająca ponad 30 tys. osób, to grono ludzi, którzy realizują bądź realizowali swoje młodzieńcze pasje, często przez dziesięciolecia tańcząc i śpiewając czy grając na instrumentach – opowiadają o formacji organizatorzy koncertu.

Na przestrzeni 70 lat istnienia, zespół wystąpił na ponad 7200 koncertach i odbył 223 wyjazdy zagraniczne. Kaniorowcy prezentowali swoje artystyczne umiejętności niemal na wszystkich kontynentach świata i osiągnęli szereg sukcesów na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Karty wstępu na koncert do nabycia w siedzibie Zespołu przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3 lub przed wydarzeniem. Wejściówki będą kosztować 20 zł.