Agnieszka Chylińska w Klubie 30

Agnieszka Chylińska to żywa legenda polskiego rocka, która święciła triumfy w latach 90-tych, m.in. za sprawą swojego wyjątkowego wokalu. Od 1994 do 2003 roku była członkinią zespołu O.N.A.. Z kolei od 2009 roku prowadzi działalność solową. Wokalistka była wielokrotnie nagradzana i nominowana do najróżniejszych nagród jako najlepsza wokalistka i autorka tekstów. "Forever Child" to pierwsza od siedmiu lat płyta artystki. Już teraz posiada status platynowej płyty.



- "Forever Child" to ukłon w stronę wszystkiego co najpiękniejsze w najbardziej wyrazistych stylach muzycznych. Wyrazistych jak sama Agnieszka, która nieprzerwanie od dwudziestu lat zachwyca publiczność swoją konsekwencją w byciu 'nigdy taką samą' - piszą o płycie organizatorzy koncertu.



To z tego krążka pochodzi bijący rekordy popularności singiel "Królowa Łez".



