Aleksandra Kurzak i Krzysztof Cugowski. Koncert noworoczny w CSK

Tytułowe Dwa Żywioły mają odwoływać się do dwojga artystów, którzy wystąpią tego wieczoru na scenie CSK. Woda to Aleksandra Kurzak - światowej sławy śpiewaczka operowa. Regularnie występuje na najważniejszych scenach i estradach świata, takich jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku, La scala w Mediolanie czy Covent Garden w Londynie.



Z kolei Ogień to Krzysztof Cugowski - ikona polskiego rocka. Przez wiele lat wspólnie z zespołem Budka Suflera tworzył niezapomniane przeboje takie jak „Takie Tango”, „Bal Wszystkich Świętych” czy „Jest taki samotny dom”.



- Będzie to muzyczne święto nie tylko dla koneserów muzyki operowej. Artyści wykonają hity operowe (np. „O mio babbino caro” czy uwielbiane przez publiczność „Libiamo”), operetkowe i musicalowe (np. „Ten głos nawiedzał mnie” z „Upiora w Operze”) - zachęcają organizatorzy.



Koncert uzupełni udział orkiestry symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Lubelskiego Chóru „Elementorum” oraz Lwowskiego Akademickiego Chóru Męskiego „Dudaryk”. Opieką artystyczną zajmie się dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej Tomasz Janczak. Łącznie w utworach operowych, operetkowych i musicalowych wystąpi ponad 120 osób!



Bilety w cenie od 80 do 240 zł dostępne na platformie internetowej eventim.pl.