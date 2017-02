Ania Rusowicz w Radiu Lublin

Ania Rusowicz urodziła się w 1983 roku. W latach 2005-2007 współtworzyła zespół Dezire. Kolejne lata poświęciła studiowaniu psychologii i tworzeniu własnych kompozycji, co zaowocowało powstaniem zespołu IKA. Zaśpiewała także w duecie z zespołem Czarno-Czarni w piosence "Kwiat nienawiści". Ma na swoim koncie 4 Fryderyki, m.in. w kategorii Wokalistka roku i Album roku pop.

Pierwsza solowa płyta artystki pt. "Mój Big-Bit" ujrzała światło dzienne w październiku 2011 roku i szybko zdobyła uznanie krytyków i słuchaczy. Album uzyskał status złotej płyty.

- "Mój Big-Bit" to idealny środek teleportujący w czasie – dla młodych do krainy dzieciństwa, dla starszej publiczności do pierwszych muzycznych sentymentów - przekonują organizatorzy koncertu.

Trzeci krążek Ani Rusowicz pojawił się w grudniu minionego roku. "Retronarodzenie" zawierał materiał specjalny nagrany z okazji świąt Bożego Narodzenia.

