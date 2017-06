Anna Sokołek & Dominik Dudzik w Nowym Świecie

Anna Sokołek to wokalistka i trenerka śpiewu. Absolwentka wokalistyki na Wydz. Jazzu i Muz. Rozrywkowej AM w Katowicach. Uczestniczka programów telewizyjnych "The Voice of Poland" i "Bitwa na głosy".

Artystka zaśpiewa znane i lubiane utwory w jazzujących aranżacjach przy akompaniamencie Dominika Dudzika, który zagra na pianinie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.