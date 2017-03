Artur Andrus Symfonicznie w Filharmonii

Artur Andrus to prawdziwy człowiek-orkiestra. Na co dzień redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, a także legendarny gospodarz spotkań kabaretowych w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”, co jakiś czas konferansjer różnych imprez kabaretowych, poza tym poeta, piosenkarz, dziennikarz, autor książek, tekstów piosenek, bajek, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowego”, Mistrz Mowy Polskiej...

Nie obce jest mu również występowanie śpiewanie. Ostatnio mogliśmy go usłyszeć gościnnie na nowej płycie Alicji Majewskiej, ale ma na swoim koncie także trzy solowe albumy studyjne, z czego jeden pokrył się podwójną platyną a drugi złotem.

Artysta wystąpi symfonicznie z udziałem Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej. Dyrygował będzie Andrzej Borzym jr.

Bilety na wydarzenie kosztują 80 i 100 zł.