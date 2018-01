Dr Misio w Filharmonii Lubelskiej

Dr Misio to zespół powstały z inicjatywy aktora Arkadiusza Jakubika w 2013 roku. W skład formacji wchodzą również: Paweł Derentowicz, Mario Matysek, Radek Kupis i Jan Prościński. Grupa prezentuje muzykę gatunkowo mieszczącą się w szeroko pojętym rock and rollu.



Dotychczas zespół wydał trzy albumy studyjne. Ostatni pt. "Zmartwychwstaniemy" ujrzał światło dzienne w maju minionego roku.



- Trzeci album Dra Misio jest najmniej rock and rollowym krążkiem grupy, natomiast to najbardziej wyrazista forma buntu w wykonaniu zespołu. Ten bunt skierowany jest przeciwko nadużyciom władzy, podgniłym autorytetom moralnym i bezrefleksyjnemu społeczeństwu - opowiadają organizatorzy koncertu.



Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 80 zł.