Ballady Bułata Okudżawy w Filharmonii

- Andrzej Korycki i Dominika Żukowska od lat fascynują się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, których to twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz wymownością tekstów, które w ujmujący sposób opisują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami - zachęcają organizatorzy.

Podczas koncertów – zarówno po rosyjsku, jak i w polskich tłumaczeniach – duet wyśpiewuje wiele wzruszających ballad tych artystów, takich jak: „Modlitwa”, „Pożegnanie Polski”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Piosenka o piechocie” i wiele innych.

Bilety na koncert kosztują od 40 do 60 zł.