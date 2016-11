BeMy i Ofelia: koncert w klubie Nadzieja

W piątek, 2 grudnia o godz. 20 w klubie Nadzieja (ul. Bernardyńska 15a) wystąpią znakomici młodzi artyści ze swoimi energicznymi koncertami. Duet BeMy, wokalistka Ofelia, a na dokładkę set Kuby Karasia z The Dumplings. Będzie się działo.

Zespół BeMy został założony przez dwóch braci: Mattia i Elie Rosinskich - Francuzów polskiego pochodzenia, którzy zasłynęli udziałem w programie Must Be The Music w 2013, w którym zajęli drugie miejsce. 22 kwietnia 2016 ukazał się debiutancki album BeMy, zatytułowany "Grizzlin’".

Z kolei Ofelia (właściwie Iga Krefft) to wokalistka, instrumentalistka i kompozytorka. W swojej twórczości inspiruje się rockiem i bluesem lat 70-tych. Na koncercie wspierana przez 4 osobowy zespół zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej EPki oraz niepublikowane wcześniej piosenki.

Imprezę zamknie Kuba Karaś z popularnego zespołu The Dumplings, który rozgrzeje publiczność podczas afterparty.

Bilety na imprezę kosztują 10 zł.