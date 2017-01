Betlejem w Lublinie. Koncert w Hali Globus

Podczas trasy koncertowej Betlejem w Polsce muzyczne gwiazdy odwiedzą 12 miast w Polsce, zaśpiewają kolędy i pieśni bożonarodzeniowe, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach podczas każdego z koncertów. Celem koncertów jest stworzenie wielkiej wspólnoty wiary i klimatu międzyludzkiej bliskości. Dochód z trasy koncertowej zostanie przeznaczony na dokarmianie osób niedożywionych.



- Przywróćmy naszemu świętowaniu właściwy wymiar: spotkajmy się w centrach naszych miast, by śpiewająco radować się z pięknego czasu Bożego Narodzenia! By podzielić się tą radością z innymi! By "głodnych nakarmić" - zachęcają organizatorzy.



W lubelskiej Hali Globus wystąpią: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Wojciech Cugowski oraz Mate.O. Przy wejściu na koncert każdy otrzyma program wraz z opłatkiem, którym będzie mógł się połamać z innymi. Do udziału we wspólnym kolędowaniu zaproszeni są wszyscy - duszpasterze, osoby świeckie, młodzi i starsi. - Zapraszamy takze tych, którzy wciąż pozostają daleko od Kościoła. W ten sposób może powrócić właściwy wymiar czasu Świąt Bożego Narodzenia, które niosą pokój i zjednoczenie - dodają organizatorzy.



Bilety w cenach od 40 do 80 zł dostępne m.in. na stronie bilety24.pl.