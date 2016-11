Czesław Śpiewa w Filharmonii Lubelskiej

Czesław Śpiewa to zespół Czesława Mozila, polskiego piosenkarza i kompozytora, który wychowywał się i pobierał edukację w Danii. W tej duńsko-polskiej formacji, oprócz Mozila, występują również Troels Drasbeck, Hans Find Maller i Martin Bennebo Pedersen.

Zespół należy do niekwestionowanych ulubieńców publiczności, która docenia nie tylko brzmienia i dźwięki, ale też oryginalną konferansjerkę w wykonaniu Czesława Mozila. - Każdy występ w wykonaniu Czesław Śpiewa zostaje podniesiony do rangi muzycznego spektaklu. To wielobarwne widowisko z wirtuozerskimi popisami instrumentalnymi - zachęcają organizatorzy.

Czesław Śpiewa wydał takie popularne utwory, jak "Maszynka do świerkania", "W sam raz" czy "Ucieczka z wesołego miasteczka". Formacja ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych. Pierwszy z nich pt. "Debiut" posiada status podwójnej platynowej płyty.

Bilety kosztują od 60 do 90 zł.