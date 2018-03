Czwartkowy GRAM OFF/ON: ML-Trio w Pracowniach Kultury Tatary

Co Gdzie Kiedy. Pracownie Kultury Tatary (ul. Hutnicza 28a) zaprasza na kolejny koncert z cyklu Czwartkowy GRAM OFF/ON. 8 marca o godz. 20 na scenie placówki wystąpi ML-Trio.

To projekt muzyczny założony przez gitarzystę Michała Lewartowicza. Muzyka grana przez ML-Trio to jazz-fusion w czystej postaci. Większość kompozycji wykonywanych na koncertach to autorski materiał lidera projektu. W wykonywanej muzyce słychać wpływy takich gitarzystów jak Scott Henderson, Mike Stern czy Wayne Krantz.

W skład zespołu wchodzą: Michał Lewartowicz, Jarek Żarnowski i Kamil Banach.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.