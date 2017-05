"Dopóki Ziemia kręci się" - koncert Agnieszki Grochowicz

"Dopóki ziemia kręci się" – to pełny dynamicznych refleksji najnowszy projekt koncertowy krakowskiej poetki i wokalistki Agnieszki Grochowicz. Projekt, będący obrazem naszych od zawsze skomplikowanych czasów, ukazuje człowieka w całej jego skomplikowanej naturze – od zamiłowania do władzy, poprzez pokusę i okrucieństwo wojny, po marzenia o świecie idealnym.



Usłyszymy m.in. utwory do tekstów: Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Jana Wołka, Bułata Okudżawy, Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej.



Artystce akompaniować będzie zespół znakomitych krakowskich muzyków: Antoni Dębski (bass), Damian Niewiński (perkusja), Paweł Pierzchała (piano)

oraz Vitaliy Ivanov (saksofony).



Bilety na koncert kosztują 10 zł.