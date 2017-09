Dożynki powiatowe to tradycyjnie okazja do wręczenia odznaczeń ministra rolnictwa i medali starosty kraśnickiego. Będzie konkurs wieńców dożynkowych i występy zespołów muzycznych. Na scenie zobaczymy m.in. zespół taneczny z Węgier i młodą wokalistkę z Kraśnika Julię Chmielarską. Wieczorem kraśnickiej publiczności zaprezentują się zespoły disco polo – Power, Solaris, Effect, Milano i Cliver. Imprezę zakończy dyskoteka z DJ Wesleyem.

Organizatorzy – Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Urząd Gminy Kraśnik – przygotowali też atrakcje dla najmłodszych uczestników święta plonów, jak też całych rodzin, m.in. lunapark. Będą też pokazy zabytkowych aut.

Podczas dożynek w Kraśniku będzie prowadzona również zbiórka na rzecz poszkodowanych w nawałnicach, jakie przeszły przez powiat chojnicki na Pomorzu.

– W ubiegłym roku, kiedy u nas były gradobicia, różne powiaty nam pomagały – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Teraz my chcemy zrobić to samo. W związku z tym powołałem komitet organizujący kwestę. Podczas dożynek będzie zbiórka do puszek.

Dożynki powiatowe rozpoczną się o godz. 12 od mszy świętej w intencji rolników i zebranych plonów w kościele pw. WNMP w Kraśniku. Część oficjalną święta plonów zaplanowano na godz. 13.45. Gala disco polo rozpocznie się zaś o godz. 16.20.