Duet Nina i Vlasta wystąpi w Kazimierzu Dolnym

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 20 stycznia o godz. 20 na scenie Trzeciego Księżyca w Kazimierzu Dolnym (Mały Rynek 1) wystąpi duet - Nina Malinowksa i Vlasta Traczyk.

Nina Malinowska - piosenkarka i aktorka, autorka tekstów i kompozytorka. Artystka niepokorna, absolwentka Szkoły Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich. Jej piosenki nacechowane są olbrzymią dawką emocji.

Vlasta Traczyk - absolwentka muzykologii na KUL oraz kompozycji na UM Fryderyka Chopina. W 2013 roku założyła zespół "MelluSya", w którym jest pianistką i kompozytorką. Utwory Vlasty zostały umieszczone między innymi na płytach Tatiany Trojanowskiej ("Po prostu bądź" wyd. w 2016 roku), Anny Przybył ("Pragnienia" wyd. w 2017r.) oraz w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek (wydanym przez Fundację Wspólnota Gdańska w 2017 roku).

- Zapraszam wszystkich zmęczonych i szczęśliwych, zakłopotanych i poukładanych. Zabieramy was w podróż do naszego świata, do którego wciąż wkrada się absurd ukryty między wierszami - zachęcają artystki.

Wstęp na koncert kosztuje 20 zł.