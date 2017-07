Festiwal Organowy: "Chopin na strunach"

Tego wieczora będzie miała miejsce promocja płyty "Chopin na strunach". Wystąpią: Maciej Strzelczyk (skrzypce), Romuald Erenc (gitara), Piotr Rodowicz (kontrabas) oraz Kamil Wrona (fortepian).

W programie koncertu znajdują się m.in.: Mazurek A moll op 7 no 2, Nocturn Es Major op 9 no 2, Walc A moll op 34 no 2, Mazurek G moll op 67 no 2 oraz Grande Valse Brillante op 18.

- Wszystkie utwory tego projektu, zostały tak zaaranżowane, jakby to właśnie te instrumenty miały odgrywać decydującą rolę w muzyce Fryderyka Chopina. W programie, oprócz wyeksponowania oryginalnych tematów, dochodzi jeszcze aspekt improwizacji , który jest bardzo bliski muzykom - zachęcają organizatorzy.

Udział w koncercie jest bezpłatny.