Filharmonia Dowcipu - Waldemar Malicki

Popularny program Waldemara Malickiego - Filharmonia Dowcipu obchodzi jubileusz 10-lecia. Z tej okazji artysta wyruszył w trasę promującą projekt w całej Polsce. 8 stycznia zawita do Lublina, gdzie w budynku CSK zagra aż dwa koncerty.



Waldemar Malicki urodził się w 1958 roku w Lublinie. Jest pianistą i satyrykiem. Występował podczas wielu festiwali, m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Wratislavia Cantans, Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie. Jest założycielem kwintetu wykonującego tanga Astora Piazzolli.



- Najnowszy program z cyklu „Filharmonia dowcipu” to niespotykanie nigdzie indziej połączenie humoru i muzyki. To tu zderza się muzyka klasyczna i rozrywkowa z kabaretowym humorem i lekkością, dając zupełnie nową jakość - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują od 100 do 150 zł.