Forum Witolda Lutosławskiego: Koncert Piotra Bańki w Filharmonii

W Lublinie startuje XXI Forum Witolda Lutosławskiego "MOST". W dniach 15-21 maja w Filharmonii Lubelskiej odbywać się będą koncerty, warsztaty, wykład i inne muzyczne atrakcje. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostanie w poniedziałek, 15 maja.

O godz. 11 będzie miał miejsce m.in. warsztat kompozytorski "Twórca i jego dzieło". Gościem spotkania będzie jedna z ważniejszych osobowości kompozytorskich młodszego pokolenia - Piotr Bańka. Artysta pokaże, że muzyka współczesna może być fascynująca i inspirująca. Piotrowi Bańce towarzyszyć będą soliści orkiestry symfonicznej FL, którzy pokażą proces tworzenia utworu. Słowo o muzyce przygotuje Andrzej Gładysz.



Tego dnia w Filharmonii będzie miał również miejsce wykład z historii sztuki "Most na Bystrzycy" autorstwa Elżbiety Matyaszewskiej. Most od paru lat tworzy kulturalną przestrzeń dla wielu artystycznych wydarzeń i ułatwiający ich przenikanie do szerszych rejonów Koziego Grodu.



Ponadto w foyer Filharmonii Lubelskiej zorganizowana zostanie wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie - "Kreatywne - realne".



Bilety na wydarzenie kosztują 15 zł.