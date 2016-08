Gala Opery i Operetki w Lublinie. Kamila Lendzion, Magdalena Idzik i Mirosław Niewiadomski

Do Lublina przyjadą najlepsze głosy scen operowych Polski: sopranistka Kamila Lendzion, mezzosopranistka Magdalena Idzik, a także tenorzy Mirosław Niewiadomski i Paweł Skałuba. Towarzyszyć im będzie najstarsza w Polsce Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, pod kierownictwem Tadeusza Wicherka. Koncert poprowadzi Paweł Świętorecki, uczeń Bogusława Kaczyńskiego.



W programie koncertu znajdą się dwadzieścia cztery utwory muzyki operowej i operetkowej, a także najsłynniejsze hity muzyki rozrywkowej i musicalowej, m.in. Aria Rusałki A. Dvoraka, czy Music Was My First Love Johna Milesa.



Bilety na wydarzenie w cenach od 50 do 90 zł.