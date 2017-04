Garage Open Festival w Bialskim Centrum Kultury

Do końca kwietnia do BCK trzeba dostarczyć dwa utwory w formacie MP3. Jeden z nich musi być autorski. Po ich przesłuchaniu organizatorzy wyłonią zespoły do drugiego etapu - przeglądu który odbędzie się w maju. Zwycięzca zaprezentuje się na scenie na festiwalu Summer On. Poza tym zespół będzie mógł nagrać swoje utwory w profesjonalnym studiu nagraniowym. BCK nie wyklucza też dalszej współpracy. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie www.bck24.pl.