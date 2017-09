Gesek i Basta na Dożynkach Gminy Zamość

Dożynki Gminy Zamość wystartują o godz. 11 na terenach zielonych przy świetlicy w starej szkole pod adresem Wieprzec 8. Korowód, Msza św., uroczysty ceremoniał dożynkowy, sołeckie stoiska i występy lokalnych zespołów artystycznych odbędą się w godzinach 11-20. Wieczorem rozpocznie się Disco Dance Plener Party z udziałem gwiazd.



Gesek to nazwa zespołu i zarazem nazwisko jego twórcy. Łukasz Gesek jest nie tylko wykonawcą, ale i autorem słów i muzyki zespołu. Najpopularniejsze hity to m.in. "Na koncercie w dyskotece", "Nago, Nago...", czy "Robimy pompę".



Basta to zespół z 10-letnim dorobkiem, ale jego założycielka długo przedtem była związana z formacjami Viper i Focus. Eva, która jest teraz liderką grupy BASTA, dała się poznać wcześniej jako świetna tancerka, choreografka i osoba z ambicjami, które doprowadziły ją do roli prowadzącej programy "Boom Hit Music" i "Hity na zawsze".