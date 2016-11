Grzegorz Halama w koncercie dobroczynnym dla Krzysia

Krzyś Zagraba to 5-letni chłopiec cierpiący na bardzo rzadki Zespół Alstroma (ok. 1000 przypadków na całym świecie). U chłopca rozwinęła się poważna choroba serca oraz światłowstręt. To już kolejny koncert charytatywny dla Krzysia organizowany w DK LSM. W ubiegłym roku wystąpili Łukasz Zagrobelny, Laura Samojłowicz i Przemysław Gąsiorowicz.



Tym razem Grzegorz Halama wystąpi z programem pt. "Oklasky" realizowanym od ponad 20 lat. W ramach projektu Halama zrealizował szereg skeczy i koncertów, nagradzanych przez lata na najważniejszych przeglądach i festiwalach kabaretowych.



W programie wydarzenia również: kabaret Obustronni Ludzie, występ Przemka Gąsiorowicza, aukcje oraz niespodzianki. Wydarzenie poprowadzą Daniel Wieleba i Anna Szmidt. Wstęp: 20 zł.