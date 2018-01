Gwiazdy telewizyjnych show zaśpiewają utwory Anny Jantar w Filharmonii Lubelskiej

Co Gdzie Kiedy. Już 11 marca o godz. 17 w Filharmonii Lubelskiej (ul. Curie-Skłodowskiej 5) odbędzie się wyjątkowe muzyczne wydarzenie w hołdzie Annie Jantar. Najlepsi uczestnicy programów: The Voice of Poland, Twoja Twarz brzmi znajomo oraz Mam Talent zaśpiewają utwory legendarnej piosenkarki.