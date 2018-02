Hip-hopowoa plejada gwiazd w Graffiti

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 17 lutego o godz. 20 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) wystąpi plejada znakomitych raperów reprezentujących SB Maffija Label, m.in. Solar, Białas i Lanek.

Na jednej scenie wystąpią wszyscy zakontraktowani artyści SB Maffija Label - Solar, Białas, Lanek, Bedoes, Beteo, Wiatr, Jan Rapowanie, Avi i Louis.



SB Maffija to skład, który zawiązał się wokół twórczości Solara i Białasa. Przez jego szeregi przewinęło się sporo artystów, których ścieżki później prowadziły w różnych kierunkach, również tych, które oddalają od rapowych karier. Obecnie SB Maffija to nie tylko muzyczny skład, ale też prestiżowa wytwórnia, mająca na swoim koncie kilka ważnych wydawnictw i promująca młodych artystów.



Bilety na koncert kosztują od 49 do 69 zł.